انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (65)-(68) الاتحاد.. زعيم الثغر البطل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة 2023-24.

وتستضيف صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر المباراة النهائية مساء الخميس.

وحصد الأهلي لقب كأس مصر في آخر نسختين، بينما حقق الاتحاد آخر ألقابه ببطولة كأس مصر في 2021 على حساب الأهلي.

وتأهل الأهلي على حساب الجزيرة، فيما وصل الاتحاد للنهائي على حساب الزمالك.

شاهد المباراة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

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الاتحاد بطلا لكأس مصر لكرة السلة بنتيجة 68-65.

ثلاثية قاتلة تكتب الفوز للاتحاد 68-65

باقي 9 ثواني والتعادل 65-65

ق 1: الفارق 4 نقاط للاتحاد قبل 80 ثانية على النهاية

ق 4: تقدم الأهلي لأول مرة 56-55 ضد الاتحاد

ق 6: الفارق 5 نقاط.. 55-50 للاتحاد

نهاية الربع الثالث - 54-45 للاتحاد

ق 2: 50-43 للاتحاد

ق 5: الأهلي يقلص الفارق 42-36 للاتحاد

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني - 37-28 للاتحاد

ق 2: 34-22 للاتحاد

ق 4: 30-19 للاتحاد

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول - 19-14 للاتحاد

ق 1: 19-9 للاتحاد

ق 5: 8-3 للاتحاد

تقدم الاتحاد وتعادل الأهلي 2-2

بداية اللقاء