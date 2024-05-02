انتهت نهائي كأس السلة - الأهلي (65)-(68) الاتحاد.. زعيم الثغر البطل

الخميس، 02 مايو 2024 - 21:10

كتب : FilGoal

عمرو الجندي - الأهلي ضد الاتحاد كرة سلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في نهائي كأس مصر لكرة السلة 2023-24.

وتستضيف صالة زويل بمدينة 6 أكتوبر المباراة النهائية مساء الخميس.

وحصد الأهلي لقب كأس مصر في آخر نسختين، بينما حقق الاتحاد آخر ألقابه ببطولة كأس مصر في 2021 على حساب الأهلي.

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وتأهل الأهلي على حساب الجزيرة، فيما وصل الاتحاد للنهائي على حساب الزمالك.

شاهد المباراة من هنــــــــــــــــــــــــــــــــــا:

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الاتحاد بطلا لكأس مصر لكرة السلة بنتيجة 68-65.

ثلاثية قاتلة تكتب الفوز للاتحاد 68-65

باقي 9 ثواني والتعادل 65-65

ق 1: الفارق 4 نقاط للاتحاد قبل 80 ثانية على النهاية

ق 4: تقدم الأهلي لأول مرة 56-55 ضد الاتحاد

ق 6: الفارق 5 نقاط.. 55-50 للاتحاد

نهاية الربع الثالث - 54-45 للاتحاد

ق 2: 50-43 للاتحاد

ق 5: الأهلي يقلص الفارق 42-36 للاتحاد

بداية الربع الثالث

نهاية الربع الثاني - 37-28 للاتحاد

ق 2: 34-22 للاتحاد

ق 4: 30-19 للاتحاد

بداية الربع الثاني

نهاية الربع الأول - 19-14 للاتحاد

ق 1: 19-9 للاتحاد

ق 5: 8-3 للاتحاد

تقدم الاتحاد وتعادل الأهلي 2-2

بداية اللقاء

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