تعادل سلبي يرتقي بمراكز فيوتشر والطلائع في الدوري

الخميس، 02 مايو 2024 - 21:05

كتب : FilGoal

مودرن فيوتشر وطلائع الجيش بالدوري المصري

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش، في الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب ستاد السلام.

ورفع مودرن فيوتشر رصيده لـ26 نقطة من 18 مباراة، ليرتقي مركزا وحيدًا إلى التاسع متجاوزا سيراميكا كليوباترا، فيما ارتقي طلائع الجيش مركزين بعد حصده نقطة مباراة اليوم، ليصل للمركز السادس برصيد 28 نقطة، نفس رصيد سموحة والجونة، ولكن فارق الأهداف يرجح كفة الطلائع.

ونال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، جائزة أفضل لاعب في المباراة رغم حلوله بديلاً بعد 25 دقيقة.

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بدأت المباراة بشكل هادئ، حتى تلقى موسى دياوارا لاعب طلائع الجيش بطاقة صفراء بعد تدخل قوي ضد باسم علي.

وجاءت أول فرصة هجومية في المباراة في الدقيقة 21، بعد عرضية من أحمد عبد الرحمن من جهة اليمين، لعبها إسلام محارب رأسية مرت بجوار القائم الأيمن.

وفي الدقيقة 22 تعرض موسى دياوارا لاعب الجيش لإصابة، ليخرج ويحل أحمد سمير بدلا منه.

استمرت محاولات طلائع الجيش وأرسل احمد متعب كرة عرضية أبعدها محمود حمدي حارس فيوتشر بقبضة يده.

الفرصة الأولى لفيوتشر جاءت في الدقيقة 43 بعد توغل محمد فاروق داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين ليسدد الكرة ولكن تصدى لها محمد شعبان حارس الطلائع.

وقبل إطلاق صافرة نهاية الشوط الأول، اعترض عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لعدم احتساب الحكم ضربة حرة لصالح فريقه على حدود منطقة الجزاء

استمر الهدوء في الشوط الثاني، وأجرى تامر مصطفى المدير الفني لفيوتشر تبديلات من أجل حصد نقاط المباراة فدفع بمحمود شعبان ومحمد صادق وعمرو السيسي بدلا من باسم علي ومحمد محمود وحساني إيموران، ولكن انتهت المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

طلائع الجيش الدوري مودرن فيوتشر
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