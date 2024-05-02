الثالث من علامة الجزاء.. زيزو يرتقي في ترتيب هدافي الدوري ويعزز رقمه مع الزمالك

رفع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك رصيده من الأهداف إلى 7 في الدوري المصري الموسم الجاري بفضل هدفه ضد البنك الأهلي.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة الدولي لحساب الجولة 20 من المسابقة.

وسجل زيزو الهدف من علامة الجزاء في الدقيقة 45+5 في شباك حسن شاهين معلنا تقدم الأبيض بنهاية الشوط الأول.

وأصبح زيزو في المركز الخامس بترتيب هدافي الدوري المصري برصيد 7 أهداف.

ويتفوق عليه كل من: حسام أشرف (11) وأجوستينو مابولولو (9) وأحمد بلحاج (8) ومصطفى زيكو (8).

وهز زيزو شباك البنك الأهلي للمرة الرابعة خلال 8 مواجهات جمعت الفريقين.

وسجل زيزو هدفا من ركلة جزاء للمرة الرابعة هذا الموسم من أصل 5 سددها من قبل.

وأهدر زيزو سابقا ضد الهاني سليمان حارس سموحة، وسجل ضد إنبي ومودرن فيوتشر في الدوري، وفيوتشر أيضا في ربع نهائي الكونفدرالية.

ورفع زيزو رصيده تهديفيا لـ 77 هدفا بقميص الزمالك في جميع المسابقات معززا مركزه السابع في ترتيب هدافي النادي تاريخيا.

ويتفوق عليه حمادة إمام برصيد 84 هدفا بقميص الأبيض في المركز السادس بترتيب هدافي الزمالك.