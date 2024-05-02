انتهت الدوري المصري - فيوتشر (0)-(0) طلائع الجيش

الخميس، 02 مايو 2024 - 18:55

كتب : FilGoal

محمد محمود - فيوتشر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مودرن فيوتشر وطلائع الجيش في الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب ستاد السلام.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 17 مباراة، فيما يتقدم عنه طلائع الجيش مركزين حيث يحل في المرتبة الثامنة برصيد 27 نقطة بنفس عدد المباريات.

ويمكنك متابعة تفاصيل المباراة من هنا

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تلقى أحمد سمير جائزة رجل المباراة

نهاية المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

ق 78.. محاولة هجومية لطلائع الجيش.. أحمد سمير أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء لعبها خالد سطوحي رأسية قوية مرت أعلى العارضة.

ق 61.. 3 تبديلات لمودرن فيوتشر بنزول محمود شعبان ومحمد صادق وعمرو السيسي بدلا من باسم علي ومحمد محمود وحساني إيموران

ق 55.. تسديدة من أحمد سمير من خارج منطقة الجزاء تصدى لها محمود حمدي

التبديل الأول لمودرن فيوتشر بنزول علي ياسر بدلا من هشام عادل

بداية الشوط الثاني

الحكم يطلق صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 45+1.. اعتراض عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش لعدم احتساب الحكم ضربة حرة لصالح فريقه على حدود منطقة الجزاء

ق 43.. محمد فاروق توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليمين وسدد الكرة ولكن تصدى لها محمد شعبان حارس الطلائع لتمر لخارج الملعب.

ق 36.. أحمد متعب ارسل الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الركنية وشتتها محمود حمدي بقبضة يده.

ق 28.. بطاقة صفراء لمدافع طلائع الجيش حميد ماو

ق 25.. تبديل أول لطلائع الجيش في الدقيقة 25 بنزول أحمد سمير بدلا من موسى دياوارا

ق 22.. توقف المباراة بسبب إصابة موسى دياوارا وخروجه خارج أرضية الملعب لتلقي العلاج.

ق 21.. أحمد عبد الرحمن أرسل تمريرة عرضية من جهة اليمين لداخل منطقة الجزاء وحولها إسلام محارب رأسية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لخارج الملعب.

ق 8.. بطاقة صفراء للاعب موسى دياوارا بعد تدخل قوي على باسم علي.

بداية المباراة

موردن فيوتشر طلائع الجيش الدوري المصري
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