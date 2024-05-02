التشكيل - فاروق يقود هجوم فيوتشر.. ويسري وحيد أساسي مع الجيش

الخميس، 02 مايو 2024 - 18:25

كتب : هاني العوضي

يسري وحيد - طلائع الجيش

يلتقي مودرن فيوتشر وطلائع الجيش، في الأسبوع الـ20 من مسابقة الدوري المصري، على ملعب ستاد السلام.

ويحتل مودرن فيوتشر المركز العاشر برصيد 25 نقطة من 17 مباراة، فيما يتقدم عنه طلائع الجيش مركزين حيث يحل في المرتبة الثامنة برصيد 27 نقطة بنفس عدد المباريات.

ويبدأ تامر مصطفى المدير الفني لفيوتشر بالتشكيل التالي:

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حراسة المرمى: محمود حمدي

الدفاع: باسم علي - محمود رزق - علي الفيل - جوناثان نجويم

الوسط: غنام محمد - ايموراني حساني - محمد محمود - علي زعزع - هشام عادل

الهجوم: محمد فاروق

ويجلس على مقاعد البدلاء: أحمد يحيى - كجالي درامي - علي ياسر - محمد صادق - محمود شعبان - محمد ربيعة - ايبا - عمرو السيسي - خالد رضا

ويغيب عن الفريق محمود عبد الرحيم جنش حارس المرمى، وأحمد عاطف مهاجم الفريق

أما طلائع الجيش فيبدأ عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد شعبان

الدفاع: عمرو طارق - خالد سطوحي - أحمد زولا - أحمد متعب

الوسط: حميد ماو - علي حمدي - إسلام محارب

الهجوم: يسري وحيد - موسى دياوارا - جودوين أوكوارا

وعلى مقاعد البدلاء: أحمد الشيخ - محمد حمدي زكي - كريم طارق - عماد معوض - مصطفى الخواجة - محمد دياب - محمد هاني - أحمد سمير - بول جوليوس

طلائع الجيش الدوري مودرن فيوتشر
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