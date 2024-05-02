تشكيل الزمالك - شلبي مهاجم وسامسون ومنسي على الدكة ضد البنك الأهلي

يبدأ مصطفى شلبي كمهاجم في تشكيل الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان في السابعة مساءً على أرضية استاد القاهرة الدولي.

ويجلس الثنائي سامسون أكينيولا وناصر منسي على مقاعد البدلاء رغم غياب سيف الجزيري بسبب تراكم البطاقات.

ويتواجد مصطفى الزناري في قلب الدفاع عوضا عن حسام عبد المجيد الذي يجلس على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الزمالك:

حراسة المرمى : محمد عواد .

الدفاع : أحمد فتوح – مصطفى الزناري – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

الوسط : نبيل عماد– عبد الله السعيد – أحمد حمدي .

الهجوم : ناصر ماهر - مصطفى شلبي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من:

حراسة المرمى: معاذ علاء الدين

الدفاع: حسام عبد المجيد - ياسر حمد

الوسط: محمد شحاتة - زياد كمال - مهاب ياسر - محمد عاطف

الهجوم: سامسون أكينيولا - ناصر منسي

يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

بينما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.