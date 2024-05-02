تشكيل البنك الأهلي - شاهين في حراسة المرمى.. وفيصل يقود الهجوم ضد الزمالك

يبدأ حسن شاهين في حراسة مرمى البنك الأهلي أمام الزمالك في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد القاهرة في مباراة تبدأ بالسابعة مساءً.

ويغيب محمد أبو جبل عن البنك الأهلي بعد تعرضه للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

ويتواجد أحمد ربيع في وسط الفريق، ويقود أسامة فيصل الهجوم ضد الأبيض.

وجاء تشكيل البنك الأهلي:

حراسة المرمى: حسن شاهين

الدفاع: إسحاق يعقوب - محمد عبد الغني – سعيدو سيمبوري - أيمن أشرف

الوسط: أحمد ربيع – محمد فتحي

أمامهما: كريم بامبو – محمد هلال – ياو أنور

الهجوم: أسامة فيصل

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: أحمد عفيفي

الدفاع: محمود الجزار – عاصم صلاح

الوسط: محمود سيد – أحمد النادري – أحمد مدبولي – محمد بسيوني – إبراهيم حسن – محمد عبد اللطيف "جريندو".

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة,.

فيما يحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.