دوري المحترفين - مكي يكشف لـ في الجول سبب نقل ملعب مباراة الحدود الأخيرة بالموسم

كشف محمد مكي المدير الفني لـ حرس الحدود سبب نقل مباراة فريقه الأخيرة في دوري المحترفين إلى استاد جهاز الرياضة العسكري.

ويسعي حرس الحدود لخطف بطاقة التأهل المباشر للدوري الممتاز المقبل في صراعه مع غزل المحلة بالجولة الأخيرة.

ويلتقي الحرس مع القناة، فيما يواجه غزل المحلة فريق بروكسي في الجولة الأخيرة.

وقال مكي لـ FilGoal.com: "طلبنا نقل مباراتنا ضد القناة في الجولة الأخيرة من دوري المحترفين لملعب آخر بسبب إجراء إصلاحات باستاد حرس الحدود".

وأضاف "اتحاد الكرة قرر إقامة المباراة في جهاز الرياضة العسكري ملعب طلائع الجيش".

وأوضح "مستعدون للقاء الحاسم للصعود للدوري الممتاز، ونجهز حاليا إبراهيم القاضي وأحمد شديد قناوي وحامد الجابري للمشاركة في المباراة".

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث برصيد 48 نقطة وفي المركز الثاني يتواجد غزل المحلة برصيد 49 نقطة.

وتأهل بتروجت سلفا للدوري الممتاز بتصدر الترتيب، فيما يتنافس الحرس والغزل على البطاقة الثانية.

ويخوض صاحب المركز الثالث دورة رباعية مؤهلة للدوري الممتاز مع 3 فرق متأهلة من ملحق دوري القسم الثاني (ب)، لتحديد آخر المتأهلين للممتاز.