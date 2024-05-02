تحديد موعد مباراتي مصر ضد بوركينا وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026

أعلن اتحاد الكرة المصري المواعيد النهائية لمباراتي منتخب مصر المقبلتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

وأفاد اتحاد الكرة في بيان أن مصر ستستضيف بوركينا فاسو يوم 7 يونيو المقبل ضمن الجولة الثالثة من التصفيات.

على أن يحل منتخب مصر ضيفا على غينيا بيساو يوم 10 يونيو ضمن الجولة الرابعة.

وأوضح اتحاد الكرة أنه تلقى خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بتحديد مواعيد مباريات منتخب مصر.

وذكر أن هذه هي المرة الأولى التي يحدد خلالها الاتحاد الإفريقي مواعيد مباريات التصفيات بالتنسيق مع الاتحاد الدولي.

وبذلك ألغي النظام المتبع من قبل بمنح الاتحادات الأهلية حق تحديد مواعيد المباريات.

يذكر أن منتخب مصر يحتل صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط حققها من الفوز على جيبوتي 6-0 وعلى سيراليون 2-0.

ويلاحقه كل من بوركينا فاسو وغينيا بيساو برصيد 4 نقاط.

المجموعة تضم مصر وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وإثيوبيا وجيبوتي وسيراليون.

ويتأهل متصدر المجموعة إلى كأس العالم 2026 مباشرة.

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