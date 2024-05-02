نهاية موسم طارق حامد

الخميس، 02 مايو 2024 - 14:46

كتب : FilGoal

طارق حامد ونيمار - ضمك والهلال

أعلن نادي ضمك السعودي إصابة لاعبه طارق حامد، ونهاية موسمه.

وأوضح النادي في بيان أن طارق حامد أصيب بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الكمثرية (وهي عضلة موجودة في عمق منطقة الأرداف).

وأفاد النادي بأن الدولي المصري البالغ من العمر 35 عاما سيغيب لمدة 4 أسابيع.

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مما يعني انتهاء موسمه، إذ ينتهي موسم الدوري السعودي يوم 27 مايو الجاري.

يذكر أن طارق حامد غاب عن اختيارات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في معسكر مارس الماضي.

ومن المرجح أن يبتعد أيضا عن اختيارات معسكر يونيو المقبل، الذي يلعب فيه منتخب مصر مباراتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد بوركينا فاسو وغينيا بيساو.

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قبل يومين، ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن طارق حامد أصبح جاهزا للمشاركة في المباريات مع فريقه بعد تعافيه من الإصابة.

وشارك طارق يوم الاثنين في تدريبات الفريق الذي يستعد لمواجهة مضيفه أهلي جدة ضمن مباريات الجولة الـ30 من الدوري السعودي يوم الخميس.

وغاب حامد عن مواجهة التعاون على ملعبه في الجولة الماضية، بقرار من الجهاز الفني الذي فضل إراحته عقب شعوره بآلام عضلية.

وشعر الدولي المصري بالإصابة قبل المواجهة التي خسرها فريقه 0-1.

ويحتل ضمك المركز الثامن في الدوري السعودي برصيد 38 نقطة.

جمعها من 10 انتصارات و8 تعادلات، بينما خسر 11 مرة خلال 29 جولة من الدوري.

طارق حامد ضمك منتخب مصر
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