تقرير: كورتوا قد يلعب مباريات ريال مدريد المهمة هذا الموسم

الخميس، 02 مايو 2024 - 14:31

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - ريال مدريد - تيبو كورتوا

ذكرت منصة ريليفو أنه من غير المستبعد أن يلعب تيبو كورتوا حارس ريال مدريد في المباريات الهامة حتى نهاية الموسم.

وشهدت قائمة ريال مدريد أمام بايرن ميونيخ قبل يومين عودة تيبو كورتوا بعد تعافيه من الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضح التقرير أن الجهاز الفني لريال مدريد يرى كورتوا مستعدًا، وهو يشعر بالتحسن كل يوم ويثق به طاقم التدريب.

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وكان كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قد أوضح قبل أيام أن الحارس البلجيكي قد يشارك أمام قادش.

إذ قال للصحفيين هذا الأسبوع "أعتقد أن كورتوا قد يلعب ضد قادش ثم سنقيم الحالة قبل كل مباراة".

ويحل قادش ضيفا على ريال مدريد في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني يوم السبت.

يذكر أن كورتوا غاب غن صفوف ريال مدريد طوال هذا الموسم بسبب إصابته بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم بأيام.

ريال مدريد تيبو كورتوا
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