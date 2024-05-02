انتهت قرعة كأس مصر - الأهلي يبدأ الدفاع عن اللقب بمواجهة الألومنيوم.. والزمالك ضد بروكسي

تنطلق مراسم قرعة كأس مصر لموسم 2023 - 2024 بدور الـ 32.

ويشهد دور الـ32 تواجد فرق الدوري الممتاز الـ 18 بجانب 14 فريقا من القسم الثاني (أ) و (ب).

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القرعة: الأهلي في طريق بيراميدز والمصري.. والزمالك بطريق الإسماعيلي

الألومنيوم × الأهلي 1

الواسطى × فاركو 2

بتروجت × البنك الأهلي 3

جمهورية شبين × المصري 4

النصر × بيراميدز 5

أبو قير للأسمدة × الاتحاد 6

الترسانة × المقاولون العرب 7

بلدية المحلة × الجونة 8

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بروكسي × الزمالك 9

بورفؤاد × طلائع الجيش 10

القناة × الإسماعيلي 11

لافيينا × سموحة 12

بترول أسيوط × فيوتشر 13

النجوم × إنبي 14

مكادي × سيراميكا كليوباترا 15

زد × الداخلية 16

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ق2:05 الأهلي بالرقم 1 والزمالك رقم 9 كل منهما في جانب بينما بيراميدز رقم 5 وفيوتشر 13، وأتمنى التركيز حتى لا يقال أن هناك أندية في طريق بعضها كل موسم والأمر مرتبط بالقرعة.

ق2:03 عامر حسين: هناك 18 نادي من الدوري الممتاز و14 من القسم الثاني، وتلعب أندية الداخلية وزد وبلدية المحلة والجونة، إذ يلعب الثلاثي الصاعد بجانب الفريق صاحب المركز 15 من الموسم الماضي ضد بعضهما البعض.

ق2:00 سيتم الإعلان عن المواعيد يوم الإثنين المقبل

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وتأتي الأندية المشاركة في دور الـ 32 من كأس مصر كالآتي:

من الدوري الممتاز:

الأهلي - الزمالك - بيراميدز - مودرن فيوتشر - المقاولون العرب - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا كليوباترا - الداخلية - طلائع الجيش - زد - الجونة - إنبي - سموحة - بلدية المحلة - فاركو - البنك الأهلي

من دوري المحترفين (الدرجة الثانية أ):

بروكسي - أبو قير للأسمدة - لافيينا - بترول أسبوط - جمهورية شبين - مكادي - بتروجت - القناة - النجوم.

من دوري الدرجة الثانية ب:

الألومنيوم - بورفؤاد - النصر - الواسطى - الترسانة.