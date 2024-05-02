رئيس نادي المنصورة لـ في الجول: متمسكون بالحضور الجماهيري في المباراة الفاصلة

خاطب مجلس إدارة نادي المنصورة، اتحاد الكرة من أجل الحضور الجماهيري في مواجهة المنصورة أمام سبورتنج.

ويلعب فريق المنصورة أمام سبورتنج يوم 11 مايو في اللقاء الفاصل للمتأهل إلى الدورة الرباعية التي يصعد بطلها للدوري الممتاز.

وقال محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة لـ FilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة من أجل زيادة عدد الجماهير خلال اللقاء الفاصل أمام سبورتنج على استاد بتروسبورت".

وتابع "اتحاد الكرة في البداية خاطبنا بتواجد 25 فرد فقط، لكن طالبنا بزيادة العدد فالجماهير هي روح كرة القدم".

وشدد بسيوني "فريق المنصورة لديه طموحات كبيرة في مواصلة الإنجازات بالصعود للدوري الممتاز".

وكان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد المباريات الفاصلة كالآتي:

11 مايو - المنصورة × سبورتنج (استاد بتروسبورت)

12 مايو - منتخب السويس × كهرباء الإسماعيلية (استاد بتروسبورت)

13 مايو - ديروط × الترسانة (استاد خالد بشارة)

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من دوري المحترفين مباشرة إلى الدوري الممتاز بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الثلاثي المتأهل من متصدري مجموعات القسم الثاني ب.

وحسم بتروجت تأهله إلى الدوري الممتاز بينما يتصارع فريقا غزل المحلة وحرس الحدود على البطاقة الثانية.

ويضمن متصدري مجموعات القسم الثاني ب تواجدهم في دوري المحترفين، ويخوض أول كل مجموعة لقاء فاصل للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ويلعب أول المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الثانية ثم أول المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة وأخيرا متصدر الخامسة أمام نظيره متصدر السادسة.

ويصعد ثلاثة فرق مع ثالث دوري المحترفين لإقامة دورة رباعية يتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.