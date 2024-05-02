رئيس نادي المنصورة لـ في الجول: متمسكون بالحضور الجماهيري في المباراة الفاصلة

الخميس، 02 مايو 2024 - 13:25

كتب : رضا السنباطي

المنصورة ضد القزازين

خاطب مجلس إدارة نادي المنصورة، اتحاد الكرة من أجل الحضور الجماهيري في مواجهة المنصورة أمام سبورتنج.

ويلعب فريق المنصورة أمام سبورتنج يوم 11 مايو في اللقاء الفاصل للمتأهل إلى الدورة الرباعية التي يصعد بطلها للدوري الممتاز.

وقال محمد بسيوني رئيس نادي المنصورة لـ FilGoal.com: "خاطبنا اتحاد الكرة من أجل زيادة عدد الجماهير خلال اللقاء الفاصل أمام سبورتنج على استاد بتروسبورت".

أخبار متعلقة:
دوري أبطال أوروبا - هدف واحد يكفي قبل الإياب.. دورتموند ينتصر على باريس أسامة جلال: صدارة بيراميدز للدوري وهمية.. ونتحاول تفادي هذه الأخطاء منافس الأهلي - الترجي يتعادل مع الصفاقسي ويحافظ على صدارته للدوري التونسي مدرب بيراميدز: لا أفكر في صدارة الدوري.. وسعيد برد فعل البدلاء

وتابع "اتحاد الكرة في البداية خاطبنا بتواجد 25 فرد فقط، لكن طالبنا بزيادة العدد فالجماهير هي روح كرة القدم".

وشدد بسيوني "فريق المنصورة لديه طموحات كبيرة في مواصلة الإنجازات بالصعود للدوري الممتاز".

وكان اتحاد الكرة قد حدد مواعيد المباريات الفاصلة كالآتي:

11 مايو - المنصورة × سبورتنج (استاد بتروسبورت)

12 مايو - منتخب السويس × كهرباء الإسماعيلية (استاد بتروسبورت)

13 مايو - ديروط × الترسانة (استاد خالد بشارة)

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من دوري المحترفين مباشرة إلى الدوري الممتاز بينما يلعب صاحب المركز الثالث مع الثلاثي المتأهل من متصدري مجموعات القسم الثاني ب.

وحسم بتروجت تأهله إلى الدوري الممتاز بينما يتصارع فريقا غزل المحلة وحرس الحدود على البطاقة الثانية.

ويضمن متصدري مجموعات القسم الثاني ب تواجدهم في دوري المحترفين، ويخوض أول كل مجموعة لقاء فاصل للصعود للدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

ويلعب أول المجموعة الأولى أمام أول المجموعة الثانية ثم أول المجموعة الثالثة مع متصدر المجموعة الرابعة وأخيرا متصدر الخامسة أمام نظيره متصدر السادسة.

ويصعد ثلاثة فرق مع ثالث دوري المحترفين لإقامة دورة رباعية يتأهل بطلها إلى الدوري الممتاز.

الدوري المصري القسم الثاني المنصورة
نرشح لكم
عامر حسين: نعلن مواعيد مباريات الكأس يوم الإثنين.. وطريقة القرعة كأس مصر - الأهلي في طريق بيراميدز والمصري.. والزمالك تجاه الإسماعيلي انتهت قرعة كأس مصر - الأهلي يبدأ الدفاع عن اللقب بمواجهة الألومنيوم.. والزمالك ضد بروكسي خبر في الجول - حمرون يستقر على عدم التجديد مع فاركو.. والعروض المقدمة سليمان: الزمالك يتحمل أخطاء أشخاص سابقين ولن نترك حق النادي في قضية بوطيب.. وصبحي مستمر مواعيد مباريات الخميس 2 مايو 2024.. الزمالك ضد البنك الأهلي ونهائي كأس السلة الأبيض لم يفز معه هذا الموسم.. محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي أسامة جلال: صدارة بيراميدز للدوري وهمية.. ونتحاول تفادي هذه الأخطاء
أخر الأخبار
منافس الأهلي - الألومنيوم لـ في الجول: نتمنى تحديد مواجهة الكأس مبكرا.. وقوة الأحمر لا تختلف 4 دقيقة | الكرة المصرية
تحديد موعد مباراتي مصر ضد بوركينا وغينيا بيساو في تصفيات كأس العالم 2026 16 دقيقة | منتخب مصر
عامر حسين: نعلن مواعيد مباريات الكأس يوم الإثنين.. وطريقة القرعة 30 دقيقة | الدوري المصري
نهاية موسم طارق حامد 31 دقيقة | المحترفون
كأس مصر - الأهلي في طريق بيراميدز والمصري.. والزمالك تجاه الإسماعيلي 44 دقيقة | الدوري المصري
تقرير: كورتوا قد يلعب مباريات ريال مدريد المهمة هذا الموسم 47 دقيقة | الدوري الإسباني
انتهت قرعة كأس مصر - الأهلي يبدأ الدفاع عن اللقب بمواجهة الألومنيوم.. والزمالك ضد بروكسي ساعة | الدوري المصري
رئيس نادي المنصورة لـ في الجول: متمسكون بالحضور الجماهيري في المباراة الفاصلة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية