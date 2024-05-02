طلب من لويس إنريكي لجماهير سان جيرمان في لقاء الإياب ضد دروتموند

وجه لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان طلبا لجماهير ناديه قبل مواجهة إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند.

واكتفى بوروسيا دورتموند بهدف وحيد ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وقال لويس إنريكي في تصريحات نشرها موقع ناديه: "كنا ندرك صعوبة مواجهة بروسيا دورتموند، لقد كانت مباراة متوازنة ومتكافئة للغاية".

وأضاف "خلق كل فريق بعض الفرص. الهجوم تفوق على الدفاع في كثير من الأحيان. لقد سجلوا هدفا. وأتيحت لنا بعض الفرص الحقيقية، لكننا لم نتمكن من استغلالها".

وتابع المدرب الإسباني "الآن علينا التعافي والتفكير في مباراة الإياب".

وواصل "هذه هي المرة الأولى في مراحل خروج المغلوب التي نلعب فيها المباراة الأولى خارج أرضنا. بالنسبة لدورتموند، هذه هي المرة الأولى التي يلعبون فيها مباراة الإياب خارج أرضهم".

وأتم "لم يتوقف جمهورنا البالغ عدده 3000 مشجع عن التشجيع في لقاء الذهاب حتى عندما تأخرنا في النتيجة، في باريس ينبغي أن تكون الأجواء احتفالية صاخبة، يجب أن تكون هكذا قبل المباراة وأثناءها وبعدها".

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء لحسم المتأهل لنهائي دوري الأبطال في ويمبلي.

سجل هدف اللقاء الوحيد: نيكلاس فولكروج.

ولم يخسر دورتموند أمام باريس سان جيرمان على ملعبه أوروبيا حيث تعادل في 2 وفاز في 2.

وبات الأصفر والأسود صاحب رابع أطول سلسلة لا خسارة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا برصيد 11 مباراة ويتفوق عليه كل من ريال مدريد (12) وبايرن ميونيخ (15) ومانشستر سيتي (31).

ولأول مرة يخسر باريس سان جيرمان مباراة الموسم الجاري دون أن يسجل.

وأكمل جادون سانشو 12 مراوغة في المباراة كأكثر لاعب إنجليزي إكمالا للمراوغات في مباراة بدوري الأبطال.

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