ليكيب: شكوك حول مشاركة مدافع فرنسا في يورو 2024

تحوم الشكوك حول قدرة لوكاس هيرنانديز مدافع باريس سان جيرمان على المشاركة في بطولة يورو 2024 بسبب الإصابة.

وأصيب لوكاس هيرنانديز في منتصف الشوط الأول من مباراة سان جيرمان ضد بروسيا دورتموند في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وذكرت جريدة ليكيب الفرنسية أن مشاركة هيرنانديز في يورو 2024 محل شك بسبب هذه الإصابة.

وأصيب المدافع الفرنسي في ركبته أثناء تسجيل نيكلاس فولكروج لهدف المباراة الوحيد، وعلى الرغم من محاولته الاستمرار، إلا أنه أُجبر على الخروج قبل نهاية الشوط الأول.

وبعد ساعات من المباراة، كانت ركبة هيرنانديز لا تزال متورمة للغاية بحيث لا يمكن التأكد من طبيعة الإصابة.

وأوضح التقرير أن لوكاس لن يلعب مباراة الإياب ضد دورتموند الأسبوع المقبل.

ومن المقرر أن يخضع هيرنانديز للكشف بالرنين المغناطيسي على ركبته يوم الخميس، لكن هناك مخاوف من تعرض أربطة ركبته للتلف.

مثل هذه الإصابة من شأنها أن تضع مشاركته في يورو 2024 محل شك.

سيعلن ديدييه ديشامب مدرب منتخب فرنسا قائمة الديوك لبطولة يورو 2024 يوم 16 مايو.

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