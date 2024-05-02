خبر في الجول - حمرون يستقر على عدم التجديد مع فاركو.. والعروض المقدمة

الخميس، 02 مايو 2024 - 12:54

كتب : عمرو نبيل

رزقي حمرون - فاركو

استقر الجزائري رزقي حمرون على عدم التجديد مع فريق فاركو والرحيل بنهاية تعاقده.

رزقي حمرون

النادي : فاركو

فاركو

ويرتبط حمرون بتعاقد مع فاركو حتى نهاية الموسم الجاري بعد انضمامه للفريق السكندري في صيف 2021.

ويحق لحمرون التوقيع لأي فريق منذ يناير الماضي بسبب الفترة القانونية بآخر ستة أشهر في تعاقده.

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وعلم FilGoal.com أن اللاعب الجزائري قد رفض مطالبات فاركو بالتجديد واستقر على الرحيل.

ويدرس حمرون عددا من العروض المقدمة إليه خلال الفترة الحالية قبل الاستقرار على وجهته المقبلة.

وتلقى اللاعب الجزائري عروضا من الإمارات واليونان والعراق خلال الفترة الماضية.

وكانت رغبة اللاعب الرحيل في يناير الماضي ولكن تمسكت إدارة فاركو باللاعب بسبب موقف النادي في الدوري.

ولعب حمرون هذا الموسم سبع مباريات في الدوري المصري رفقة فاركو.

وساهم حمرون في هدفين إذ سجل هدفا وصنع آخر.

ولم يشارك اللاعب الجزائري في آخر 10 مباريات مع فاركو بالدوري سوى في مباراتين فقط بواق 15 دقيقة أمام الداخلية و10 دقائق ضد المصري.

فاركو رزقي حمرون
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