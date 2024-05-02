مدرب النصر: نستهدف إنهاء الموسم بلقب جديد

أوضح البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر السعودي أن فريقه يستهدف إنهاء الموسم الجاري بلقب مثلما فعل في بدايته.

وحقق النصر فوزًا كبيرًا على حساب الخليج بثلاثية مقابل هدف في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، ليضرب موعدا مع الهلال في النهائي.

وقال كاسترو في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لنكن واقعيين، الهلال يقدم موسمًا متميزًا، لكن نعلم أهمية كأس الملك هذا الموسم، البطولة العربية كان وقعها كبيرًا، ونريد إنهاء الموسم بالحصول على الكأس".

وافتتح النصر الموسم الجاري بالحصول على كأس الملك سلمان للأندية العربية، إثر فوزه، 2ـ1، على الهلال في المباراة النهائية.

وأضاف "وجودنا في النهائي له معنى كبير، الكأس يمثل أهمية كبيرة للسعودية، والفريق الذي سيحمله سينال شرفًا كبيرًا".

وتابع البرتغالي "أقدم أفضل ما لديّ بحبٍ كبير للنادي، أنا أحترمكم وسعيد بوجودي في السعودية والنصر".

وردًا على سؤال لاعبه عبد الرحمن غريب الذي غاب أمام الخليج للإصابة، أجاب المدرب "إصابته ستطول، من أسبوعين إلى ثلاثة، بعدها يكون جاهزًا".

ونجح النصر في التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة 16 في تاريخه.

وكان الهلال حقق الفوز على حساب اتحاد جدة بهدفين لهدف في مباراة نصف النهائي الآخر التي أقيمت مساء الثلاثاء.

وسجل ثلاثية النصر كرستيانو رونالدو هدفين في الدقيقتين 17، و57، وساديو ماني من ركلة جزاء في الدقيقة 37.

video:1