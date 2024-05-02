NBA - بوسطن يقهر ميامي ويتأهل لنصف نهائي القسم الشرقي

تأهل بوسطن سلتيكس إلى نصف نهائي القسم الشرقي في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعدما قهر ميامي هيت في المباراة الخامسة بينهما.

واكتسح سلتيكس ضيفه ميامي هيت بنتيجة 118-84 لينهي السلسلة بالفوز 4-1.

وأصبح سلتيكس أول المتأهلين لنصف النهائي من القسم الشرقي، ليلحق بثلاثي القسم الغربي الذي حسم تأهله لنصف النهائي، دنفر ناجتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر ومينيسوتا تمبرولفز.

سيلعب بوسطن في نصف النهائي ضد الفائز من سلسلة كليفلاند كافاليرز وأورلاندو ماجيك التي يتفوق فيها كافاليرز بنتيجة 3-2 إلى الآن.

وسجل جايلن براون وديريك وايت نجما سلتيكس 25 نقطة لكل منهما، فيما اكتفى النجم جايسون تايتوم بـ16 نقطة.

🏀 ملخص مباراة ميامي هيت 84-118 بوسطن سلتيكس | الأدوار الإقصائية (بلاي أوف) من الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة#الدوري_الأمريكي_للمحترفين#NBAPlayoffs | #NBA pic.twitter.com/mNc9tVOOUN — beIN SPORTS (@beINSPORTS) May 2, 2024

في مباراة أخرى، أصبح دالاس مافريكس على بعد فوز واحد من التأهل لنصف النهائي.

وذلك بعدما اكتسح لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 123-93 في اللقاء الخامس بينهما.

وتألق العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف مافريكس، عندما سجل 35 نقطة و10 تمريرات حاسمة و7 متابعات.