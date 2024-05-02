NBA - بوسطن يقهر ميامي ويتأهل لنصف نهائي القسم الشرقي

الخميس، 02 مايو 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

بوسطن سيلتكس

تأهل بوسطن سلتيكس إلى نصف نهائي القسم الشرقي في دوري رابطة كرة السلة الأمريكية NBA بعدما قهر ميامي هيت في المباراة الخامسة بينهما.

واكتسح سلتيكس ضيفه ميامي هيت بنتيجة 118-84 لينهي السلسلة بالفوز 4-1.

وأصبح سلتيكس أول المتأهلين لنصف النهائي من القسم الشرقي، ليلحق بثلاثي القسم الغربي الذي حسم تأهله لنصف النهائي، دنفر ناجتس وأوكلاهوما سيتي ثاندر ومينيسوتا تمبرولفز.

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سيلعب بوسطن في نصف النهائي ضد الفائز من سلسلة كليفلاند كافاليرز وأورلاندو ماجيك التي يتفوق فيها كافاليرز بنتيجة 3-2 إلى الآن.

وسجل جايلن براون وديريك وايت نجما سلتيكس 25 نقطة لكل منهما، فيما اكتفى النجم جايسون تايتوم بـ16 نقطة.

في مباراة أخرى، أصبح دالاس مافريكس على بعد فوز واحد من التأهل لنصف النهائي.

وذلك بعدما اكتسح لوس أنجلوس كليبرز بنتيجة 123-93 في اللقاء الخامس بينهما.

وتألق العملاق السلوفيني لوكا دونتشيتش في صفوف مافريكس، عندما سجل 35 نقطة و10 تمريرات حاسمة و7 متابعات.

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