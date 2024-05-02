كرة طائرة - مرحلة الحسم.. مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة مواعيد منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات على مستوى الأندية.

ويستضيف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة المقرر ختامها يوم 4 مايو الجاري.

وتقام مباريات نصف النهائي مساء غدا الجمعة بمشاركة فريقي الأهلي والزمالك.

وواصل الزمالك حملة الدفاع عن اللقب بتغلبه على مايو كاني الكاميروني بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما الأهلي البطل التاريخي للبطولة فنجح في إقصاء مصنع الكحول الإثيوبي بالفوز بنفس النتيجة.

ويلعب الزمالك في نصف النهائي أمام فريق البنك التجاري الكيني في تمام السادسة من مساء الجمعة.

أما الأهلي فيختتم منافسات نصف النهائي بمواجهة أمام الأنابيب الكيني في تمام الثامنة مساء.

وكان الزمالك قد توج بلقبه القاري الأول الموسم الماضي بعد التغلب على الأنابيب الكيني في النهائي.

أما الأهلي فهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب وبفارق 4 عن الأنابيب الكيني.

بينما البنك الكيني سبق له تحقيق اللقب مرتين آخرهم عام 2022.