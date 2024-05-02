كرة طائرة - مرحلة الحسم.. مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك

الخميس، 02 مايو 2024 - 11:47

كتب : FilGoal

سيدات الأهلي - الزمالك - كرة طائرة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة مواعيد منافسات نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات على مستوى الأندية.

ويستضيف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة المقرر ختامها يوم 4 مايو الجاري.

وتقام مباريات نصف النهائي مساء غدا الجمعة بمشاركة فريقي الأهلي والزمالك.

أخبار متعلقة:
كرة طائرة - تأهل سيدات الأهلي والزمالك لنصف نهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - رضا هيكل يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي كرة طائرة - بتأهل الأهلي والزمالك.. مواعيد ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. إدارة الأهلي تكرم فريق الرجال

وواصل الزمالك حملة الدفاع عن اللقب بتغلبه على مايو كاني الكاميروني بثلاثة أشواط دون مقابل.

أما الأهلي البطل التاريخي للبطولة فنجح في إقصاء مصنع الكحول الإثيوبي بالفوز بنفس النتيجة.

ويلعب الزمالك في نصف النهائي أمام فريق البنك التجاري الكيني في تمام السادسة من مساء الجمعة.

أما الأهلي فيختتم منافسات نصف النهائي بمواجهة أمام الأنابيب الكيني في تمام الثامنة مساء.

وكان الزمالك قد توج بلقبه القاري الأول الموسم الماضي بعد التغلب على الأنابيب الكيني في النهائي.

أما الأهلي فهو البطل التاريخي للمسابقة برصيد 10 ألقاب وبفارق 4 عن الأنابيب الكيني.

بينما البنك الكيني سبق له تحقيق اللقب مرتين آخرهم عام 2022.

كرة طائرة سيدات الأهلي سيدات الزمالك
نرشح لكم
كرة طائرة - تأهل سيدات الأهلي والزمالك لنصف نهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - رضا هيكل يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي كرة طائرة - بتأهل الأهلي والزمالك.. مواعيد ربع نهائي بطولة إفريقيا للسيدات كرة طائرة - بعد الرباعية التاريخية.. إدارة الأهلي تكرم فريق الرجال كرة طائرة - مواعيد ثمن نهائي إفريقيا للسيدات.. وطريق الأهلي والزمالك كرة طائرة - رباعية تاريخية للأحمر.. الأهلي بطلا لكأس مصر بالفوز على الزمالك انتهت نهائي كأس الطائرة – الأهلي (3)-(1) الزمالك.. الأحمر يحسم اللقب كرة طائرة – إلى نهائي الكأس.. الزمالك يهزم طلائع الجيش ويتنظر الفائز من الأهلي وبتروجت
أخر الأخبار
NBA - بوسطن يقهر ميامي ويتأهل لنصف نهائي القسم الشرقي 27 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
كرة طائرة - مرحلة الحسم.. مواعيد نصف نهائي بطولة إفريقيا للسيدات بمشاركة الأهلي والزمالك 36 دقيقة | كرة طائرة
سليمان: الزمالك يتحمل أخطاء أشخاص سابقين ولن نترك حق النادي في قضية بوطيب.. وصبحي مستمر 57 دقيقة | الكرة المصرية
الفشل الثالث.. رانجنيك يرفض عرض بايرن ويستمر مع النمسا 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
بظهور صلاح.. ليفربول يعلن قميصه لموسم 2024-2025 ساعة | الدوري الإنجليزي
مواعيد مباريات الخميس 2 مايو 2024.. الزمالك ضد البنك الأهلي ونهائي كأس السلة ساعة | الدوري المصري
اتحاد جدة يعلن سفر بنزيمة لتلقي العلاج في عيادة ريال مدريد 12 ساعة | سعودي في الجول
دوري أبطال أوروبا - هدف واحد يكفي قبل الإياب.. دورتموند ينتصر على باريس 12 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية