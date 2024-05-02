سليمان: الزمالك يتحمل أخطاء أشخاص سابقين ولن نترك حق النادي في قضية بوطيب.. وصبحي مستمر

الخميس، 02 مايو 2024 - 11:26

كتب : FilGoal

دريمز - الزمالك - سامسون أكينيولا

يرى أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك أن النادي يتحمل أخطاء أشخاص سابقين.

خالد بوطيب

النادي : نادي باو

الزمالك

وكشف سليمان عن نية إدارة النادي طرح قضية خالد بوطيب على القضاء المصري.

وقال سليمان عبر قناة إم بي سي مصر: "مجلس الإدارة يتحمل أخطاء أشخاص سابقين، تجربة فك القيد في يناير وسداد مستحقات الموسم الماضي بالكامل تُقنع الناس بمجلس الإدارة ومحبي النادي".

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وتابع "نجحنا في تجديد التعاقد مع عدد من اللاعبين ودعمنا بعض فرق الصالات، وهناك تواصل مع خالد بوطيب خلال الفترة الحالية من أجل حل الأزمة".

وكشف سليمان "لن نترك حق الزمالك في ملف بوطيب وسيتم طرح الأمر في القضاء المصري، الزمالك دفع 7 ملايين دولار كغرامات منذ تولي المسؤولية بسبب أخطاء سابقة، تخيل لو كان ذلك المبلغ مع إدارة محترفة مثل الموجودة حاليا دون غرامات".

وأوضح "خاض الزمالك معسكر خارجي بالإمارات مقابل 8 ملايين جنيه عكس السنوات الماضية كان المعسكر مُستهلكا".

وبسؤاله عما يثار بشأن رفض محمد الشناوي الجلوس بديلا لمصطفى شوبير بصفته مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أجاب "الأمر ليس بيدي أو أي شخص آخر ولكن هناك جهاز فني يدير هذا الملف فالجهاز الفني هو من يختار الأصلح للمشاركة وفقا لرؤية فنية خالصة، وإذا كان هناك رفض مثلما يثار فهذا يسيء للجهاز الفني نفسه".

أما عن إمكانية عودة أشرف بنشرقي فقال: "هو إضافة كبيرة لنادي الزمالك وإذا كانت الظروف تسمح سنكون سعداء بعودته من جديد".

وبسؤاله عن حقيقة مبادلة عواد أو صبحي بأحمد الشناوي شدد "كلام غير صحيح وإن شاء الله الثنائي عواد وصبحي مستمرين مع الزمالك، وأعلم جيدا قدرات صبحي".

وأخيرا عن توقيع صبحي لبيراميدز اختتم تصريحاته "أشك في ذلك، لا يمكن لأحد أن يترك الزمالك للانتقال لفريق آخر، من يتواجد في بيراميدز حاليا يمتلكون المال ولكن يعانون ومثال على ذلك عبد الله السعيد الذي انتقل للزمالك".

الزمالك أحمد سليمان بوطيب محمد صبجي
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