مواعيد مباريات الخميس 2 مايو 2024.. الزمالك ضد البنك الأهلي ونهائي كأس السلة

يعود الزمالك لخوض منافسات الدوري المصري بعد حسم تأهله إلى نهائي بطولة الكونفدرالية.

لمعرفة كافة مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة من هنا

الدوري المصري

يستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي في تمام السابعة مساء على استاد القاهرة.

ويقام اللقاء في ختام منافسات الجولة 20 من المسابقة.

وتذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورتس.

وفي نفس التوقيت يحل طلائع الجيش ضيفا على مودرن فيوتشر على استاد السلام.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

الدوري الإنجليزي

يستضيف تشيلسي فريق توتنام على ملعب ستامفورد بريدج في التاسعة والنصف مساء.

ويقام اللقاء المؤجل من الجولة 26 بالدوري الإنجليزي.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2.

الدوري الأوروبي

يستضيف روما فريق باير ليفركوزن في ذهاب نصف نهائي المسابقة بتمام العاشرة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 1.

بينما يستضيف مارسيليا فريق أتالانتا في نفس التوقيت ويذاع عبر بي إن سبورتس 3.

دوري المؤتمر الأوروبي

يحل أولمبياكوس ضيفا على أستون فيلا في تمام العاشرة مساء ضمن منافسات ذهاب نصف النهائي.

ويذاع اللقاء عبر قناة بي إن سبورتس 4.

بينما يستضيف فيورنتينا فريق كلوب بروج البلجيكي في نفس التوقيت ويذاع عبر قناة بي إن سبورتس 5.

كأس مصر

يلعب الزمالك أمام الجزيرة ضمن منافسات تحديد المركزين الثالث والرابع في السادسة والنصف مساء.

بينما يلعب الأهلي ضد الاتحاد السكندري في تمام التاسعة مساء.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وتستضيف صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر المباراتين.