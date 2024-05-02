دوري أبطال أوروبا - هدف واحد يكفي قبل الإياب.. دورتموند ينتصر على باريس

اكتفى بوروسيا دورتموند بهدف وحيد ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في لقاء أقيم على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

سجل هدف اللقاء الوحيد: نيكلاس فولكروج.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم الثلاثاء المقبل على ملعب حديقة الأمراء لحسم المتأهل لنهائي دوري الأبطال في ويمبلي.

ولم يخسر دورتموند أمام باريس سان جيرمان على ملعبه أوروبيا حيث تعادل في 2 وفاز في 2.

وبات الأصفر والأسود صاحب رابع أطول سلسلة لا خسارة على ملعبه في دوري أبطال أوروبا برصيد 11 مباراة ويتفوق عليه كل من ريال مدريد (12) وبايرن ميونيخ (15) ومانشستر سيتي (31).

ولأول مرة يخسر باريس سان جيرمان مباراة الموسم الجاري دون أن يسجل.

وأكمل جادون سانشو 12 مراوغة في المباراة كأكثر لاعب إنجليزي إكمالا للمراوغات في مباراة بدوري الأبطال.



































التشكيل

لم يُجر أي فريق تغييرا على تشكيله الأوروبي الأخير، حيث تأهل باريس سان جيرمان على حساب برشلونة، وبوروسيا دورتموند على حساب أتليتكو مدريد.

وقاد نيكلاس فولكروج هجوم دورتموند، وتواجد إيمري تشان في الوسط.

في المقابل بدأ كيليان مبابي وعثمان ديميبلي وبرادلي باركولا في هجوم الضيف الفرنسي.

وصف المباراة

بدأت المباراة بمرحلة جس النبض دون أي خطورة هجومية تذكر.

وفي الدقيقة 10 كسر عثمان ديمبيلي الصمت بتسديدة مرت بجوار القائم.

وظهر التهديد الأول للأصفر والأسود بتسديدة من يوليان براندت من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 29 أبعدها ماركينيوس بشجاعة لركنية برأسه.

وفي الدقيقة 35 تحصل نيكلاس فولكروج على تمريرة طولية متقنة من نيكو شولوتربيك انفرد الألماني على إثرها وسدد كرة أرضية على يمين دوناروما مسجلا الأول لدورتموند.

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توقفت المباراة بعد الهدف بسبب إصابة لوكاس هيرنانديز الذي لم يستطع استكمال اللقاء وخرج في الدقيقة 44 في أولى التغييرات باللقاء اضطراريا وعوضه البرازيلي الشاب لوكاس بيرالدو.

وتألق دوناروما في التصدي لتصويبة دانييل سابيتزر ومنع الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 44.

شوط أول انتهى بتقدم دورتموند بهدف دون رد.

في الثاني ضغط باريس سان جيرمان بحثا عن التعادل وكاد كيليان مبابي أن يسجل لكن تسديدته ارتطمت بالقائم الأيسر، واستمرت الفرصة لتصل لأشرف حكيمي الذي سدد كرة أرضية ارتدت من القائم الأيمن.

فرصتان في هجمة واحدة بالدقيقة 50 مرتا بسلام على شباك جريجو كوبل.

وفي هذا الموسم سدد باريس 10 مرات في العارضة بدوري أبطال أوروبا، أكثر من أي فريق آخر. فقط برشلونة (11 في موسم 2011-12) من سدد أكثر منه في آخر 20 موسما بالمسابقة.

وأهدر فابيان رويز غير المراقب فرصة تسجيل التعادل برأسية في مواجهة المرمى مرت بجوار القائم بغرابة في الدقيقة 56 بعد عرضية من ماركينيوس.

وأضاع فولكروج فرصة إضافة الهدف الثاني لدورتموند بعدما حوّل عرضية سانشو أعلى عارضة دوناروما في الدقيقة 60.

استمر ضغط باريس في الدقائق التالية مع تماسك دفاع دورتموند وتألق حارسه.

وفرّط ديميبلي في فرصة تسجيل هدف التعادل بتسديدة من داخل منطقة الجزاء مرت أعلى عارضة الأصفر والأسود في الدقيقة 80.

تواصل الضغط دون أي جديد ليحسم دورتموند قمة الذهاب في انتظار نتيجة الإياب بفرنسا يوم الثلاثاء المقبل.