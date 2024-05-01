الأبيض لم يفز معه هذا الموسم.. محمد عادل حكما لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد المصري لكرة القدم عن حكم مباراة الزمالك ضد البنك الأهلي.

ويلعب الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة 20 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد القاهرة.

ويدير محمد عادل المباراة ويعاونه كل من محمود أبو الرجال ومحمد محمود لطفي، وإبراهيم محجوب حكما رابعا.

والثنائي محمود البنا ومحمد الدسوقي للفيديو.

وأدار محمد عادل مباراتين للزمالك هذا الموسم لم يحقق الأبيض خلالهما أي انتصار، فخسر أمام إنبي 2-1 وتعادل مع الإسماعيلي سلبيا.

ويحتل الزمالك المركز 12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 13 مباراة، ويأتي البنك الأهلي في المركز 15 برصيد 18 نقطة من 18 مباراة.

على جانب آخر يتولى مصطفى عثمان إدارة مباراة مودرن فيوتشر ضد طلائع الجيش والتي تقام على استاد السلام.

ويعاونه كل من محمد عزازي وأحمد عادل عبد الفتاح، ووليد عبد الرازق حكما رابعا.

والثنائي محمد الحنفي ومحمد الشناوي للفيديو.

ويحتل فيوتشر المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 25 نقطة من 17 مباراة، ويأتي طلائع الجيش في المركز الثامن برصيد 27 نقطة من 17 مباراة.