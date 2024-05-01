أسامة جلال: صدارة بيراميدز للدوري وهمية.. ونتحاول تفادي هذه الأخطاء

أكد أسامة جلال مدافع بيراميدز، أن فريقه لا ينقصه شيئا للحصول على بطولة، مشيرًا إلى أن التتويج يحتاج لبعض الوقت.

وأوضح مدافع بيراميدز في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس: "كل موسم نكون في المنافسة وفي المراكز المتقدمة في المركز الثاني أو الثالث".

وحقق بيراميدز الفوز على حساب مضيفه إنبي بهدف نظيف، في إطار الجولة الـ20 من مسابقة الدوري، على ملعب بتروسبورت، ليرفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة من 17 مباراة، مبتعدا عن أقرب منافسيه المصري بـ34 نقطة، مع أفضلية خوض بيراميدز لمباراتين أقل.

وتعليقا على الفوز قال أسامة جلال: "الصدارة وهمية ولا نفكر فيها، ونحاول دائما الفوز".

وأكمل: "كل موسم نتعب ولكن التوفيق لا يحالفنا، نضيع بعض النقاط مبكرًا وهذا ما نحاول أن نتفاداه هذا الموسم".

وفاز أسامة جلال بجائزة أفضل لاعب في مباراة إنبي وبيراميدز.