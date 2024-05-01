كرة سلة - سيدات الأهلي يضربن موعدا ناريا مع سبورتنج في نهائي كأس مصر

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 22:41

كتب : FilGoal

الأهلي - سبورتنج - كرة سلة سيدات

ضربت سيدات الأهلي موعدا مع سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة السلة لموسم 2023-24.

وتفوقت سيدات الأهلي على هليوبوليس بنتيجة 89-43 في نتيجة اللقاء النهائية.

‏‎وانتهت الفترة الأولى بتفوق الأهلي بنتيجة 17-10، وواصل الفريق تفوقه في الفترة الثانية بنتيجة 31-20، وسيطر الأهلي على الفترة الثالثة لتنتهي بتفوقه بنتيجة 57-29.

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فيما فازت سيدات سبورتنج على الجزيرة بنتيجة 78-69.

ولم يتحدد بعد موعد مواجهة نهائي النسخة الحالية من كأس مصر.

يذكر أن سيدات الأهلي حققن لقب السوبر بداية الموسم الجاري بالفوز على الجزيرة.

فيما حققت سيدات سبورتنج لقب دوري المرتبط على حساب الأهلي.

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