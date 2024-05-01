منافس الأهلي - الترجي يتعادل مع الصفاقسي ويحافظ على صدارته للدوري التونسي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 22:32

كتب : FilGoal

الترجي ضد صنداونز

تعادل الترجي مع ضيفه الصفاقسي بهدف لكل فريق في إطار الجولة الخامسة من مرحلة التتويج لبطولة الرابطة التونسية المحترفة.

ويقام الدوري التونسي بنظام المجموعتين، كل مجموعة 7 فرق، بنظام الذهاب والإياب، على أن يتأهل أول 3 فرق في كل مجموعة إلى مرحلة التتويج باللقب بنظام الذهاب والإياب، فيما يتنافس 8 فرق في مجموعة الهبوط، من أجل محاولة البقاء وتجنب الهبوط.

وحافظ الترجي التونسي على صدارته للدوري برصيد 14 نقطة، فيما بقي الصفاقسي في المركز السادس والأخير من مجموعة التتويج برصيد 5 نقاط.

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تقدم الترجي في الدقيقة الخامسة من بداية المباراة عن طريق رودريجو رودريجز، فيما تعادل للصفاقسي ديبي بيرانجر جوتييه في الدقيقة 46.

وتلقى الإيفواري روجير أهولو، لاعب وسط الترجي، بطاقة حمراء في الدقيقة 44، ليكمل الترجي المباراة منقوصا.

وسيخوض الترجي مباراتي الجولتين السادسة والسابعة أمام الملعب التونسي والنجم الساحلي يومي 4، و11 مايو على الترتيب، قبل خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الترجي أمام الأهلي في النهائي ذهابا يوم السبت 18 مايو على الملعب الأوليمبي في تونس، فيما تقام مواجهة الإياب يوم 25 مايو على ستاد القاهرة.

الترجي منافس الأهلي الدوري التونسي الرابطة التونسية المحترفة
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