عمر فايد يشارك في فوز نوفي بازار.. وفريقه يواصل تصدر مجموعة الهبوط

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 22:26

كتب : FilGoal

عمر فايد - نوفي بازار

شارك عمر فايد مدافع فريق نوفي بازار في فوز فريقه على جافور بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 33 من الدوري الصربي.

عمر فايد

النادي : فنرباهتشة

ولعب المحترف المصري مع فريقه في المباراة كاملة للمرة الثالثة على التوالي.

هدف فوز فريق نوفي بازار جاء عن طريق نيكولا سريكوفيتش في الدقيقة 69 من المباراة.

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ويخوض فريق نوفي بازار منافسات مجموعة الهبوط في الدوري الصربي، ويتصدرها الآن برصيد 42 نقطة.

وأنهى نوفي بازار المرحلة الأولى من الدوري الصربي في المركز التاسع بعد خوض 30 جولة، ليتحول للعب في مجموعة تحديد الهابطين من الدوري والذي خاض فيها حتى الآن 3 مباريات.

وانضم عمر فايد البالغ من العمر 20 عاما لصفوف فريق نوفي بازار الصربي بداية الموسم الحالي قادما من فنربخشة التركي على سبيل الإعارة.

وانتقل عمر فايد بداية الموسم من المقاولون العرب إلى فنربخشة التركي، ومنه معارا إلى فريقه الصربي.

بشكل عام لعب عمر فايد مع فريقه الصربي هذا الموسم 20 مباراة في مختلف البطولات.

عمر فايد
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