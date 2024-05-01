كرة يد - هانسن يتفوق على الدرع وخالد.. فيزبريم يودع أوروبا من ربع النهائي

ودّع فيزبريم المجري دوري أبطال أوروبا لكرة اليد من ربع النهائي بالخسارة من ألبورج الدنماركي بنتيجة 33-28 في الإياب.

ويلعب الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع في صفوف فيزبريم بطل المجر.

وفاز فيزبريم ذهابا بنتيجة 32-31 بفضل هدف يحيى خالد القاتل حينها.

وفي الإياب لم يحافظ بطل المجر على تفوقه وخسر بفارق 5 أهداف وودع المسابقة.

وسجل يحيى خالد 5 أهداف في اللقاء كثاني أفضل هدافي فريقه.

كما سجل يحيى الدرع هدفين في اللقاء.

وتفوق ألبورج بقيادة الأسطورة الدنماركية ميكيل هانسن في مجموع المباراتين بنتيجة 64-60.

It's soo close! Are 𝐀𝐚𝐥𝐛𝐨𝐫𝐠 𝐇𝐚̊𝐧𝐝𝐛𝐨𝐥𝐝 getting through to Cologne? Will we see one more magical weekend of 𝐌𝐢𝐤𝐤𝐞𝐥 𝐇𝐚𝐧𝐬𝐞𝐧 in the cathedral of handball?! 😳🥵#ehfcl #clm #handball #daretorise #MOTW pic.twitter.com/VUm6AhlBeF — EHF Champions League (@ehfcl) May 1, 2024

وتأهل ألبورج لنصف دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال لقب دوري أبطال أوروبا لليد عصيا على فيزبريم حيث وصل للنهائي 4 مرات من قبل دون أن يحقق اللقب آخرها في 2019.