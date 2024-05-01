كرة يد - هانسن يتفوق على الدرع وخالد.. فيزبريم يودع أوروبا من ربع النهائي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 22:26

كتب : FilGoal

يحيى خالد - يحيى الدرع - فيزبريم

ودّع فيزبريم المجري دوري أبطال أوروبا لكرة اليد من ربع النهائي بالخسارة من ألبورج الدنماركي بنتيجة 33-28 في الإياب.

ويلعب الثنائي المصري يحيى خالد ويحيى الدرع في صفوف فيزبريم بطل المجر.

وفاز فيزبريم ذهابا بنتيجة 32-31 بفضل هدف يحيى خالد القاتل حينها.

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وفي الإياب لم يحافظ بطل المجر على تفوقه وخسر بفارق 5 أهداف وودع المسابقة.

وسجل يحيى خالد 5 أهداف في اللقاء كثاني أفضل هدافي فريقه.

كما سجل يحيى الدرع هدفين في اللقاء.

وتفوق ألبورج بقيادة الأسطورة الدنماركية ميكيل هانسن في مجموع المباراتين بنتيجة 64-60.

وتأهل ألبورج لنصف دوري أبطال أوروبا.

ولا يزال لقب دوري أبطال أوروبا لليد عصيا على فيزبريم حيث وصل للنهائي 4 مرات من قبل دون أن يحقق اللقب آخرها في 2019.

كرة يد يحيى الدرع يحيى خالد فيزبريم دوري أبطال أوروبا لكرة اليد
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