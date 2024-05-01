كرة طائرة - تأهل سيدات الأهلي والزمالك لنصف نهائي بطولة إفريقيا

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 22:12

كتب : FilGoal

الأهلي - كرة طائرة سيدات

تأهلت سيدات الأهلي والزمالك لنصف نهائي بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.

ويستضيف النادي الأهلي بمقره بالجزيرة منافسات البطولة المقرر ختامها يوم 4 مايو الجاري.

وانتصرت سيدات الأهلي على مصنع الكحول الإثيوبي 3-0.

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وجاءت نتائج الأشواط: 25-10 و25-11 و25-9.

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فيما فازت سيدات الزمالك على مايو كاني الكاميروني 3-0.

وجاءت نتائج الأشواط: 25-13 و25-17 و26-24.

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وستلتقي سيدات الأهلي مع الأنانيب الكيني في نصف النهائي بعدما فاز الأخير على ليتو الكاميروني بـ 3 أشواط دون مقابل.

سيواجه البنك الكيني نظيره في سيدات الزمالك بنصف النهائي بعد الفوز على السجون الكيني بنتيجة 3-0.

وحصد الأهلي لقب البطولة 10 مرات وهو الأكثر تتويجا باللقب وكانت آخر مرة توج باللقب في 2019.

بينما الزمالك توج باللقب مرة واحدة كانت في النسخة الماضية ويدافع عن لقبه هذا الموسم.

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