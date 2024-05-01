انتهت أبطال أوروبا - دورتموند (1)-(0) باريس سان جيرمان.. الحسم في فرنسا

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 22:00

كتب : FilGoal

هدف نيكلاس فولكروج - بوروسيا دورتموند - باريس جيرمان

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة بوروسيا دورتموند ضد باريس سان جيرمان في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان ذهابا على ملعب سينجال إيدونا بارك قبل الحسم إيابا الأسبوع المقبل على ملعب حديقة الأمراء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 80: عرضية وتسديدة من ديميبيلي أعلى العارضة

ق 60: عرضية من سانشو وتسديدة من فولكروج تمر أعلى العارضة

ق 55: عرضية ورأسية فابيان رويز تهدر التعادل لباريس

ق 50: القائم الأيسر يمنع تسديدة مبابي، والقائم الأيمن يمنع تسديدة حكيمي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 42: تغيير اضطراري لباريس بمشاركة لوكاس بيرالدو بدلا من لوكاس هيرنانديز

ق 35: جوووول أووووول.. فولكروج يسجل الأول بتسديدة أرضية قوية بعد بينية طولية كسرت خطوط تسلل باريس

ق 29: تصويبة قوية من لاعب دورتموند يبعدها ماركينيوس بفدائية برأسه.

ق 10: تسديدة من عثمان ديميبلي تمر بجوار القائم.

بداية اللقاء

باريس سان جيرمان بوروسيا دورتموند دوري أبطال أوروبا
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