مدرب بيراميدز: لا أفكر في صدارة الدوري.. وسعيد برد فعل البدلاء

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 21:59

كتب : بسام أبوبكر

بيراميدز

أكد الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه واجه خصما قويا وهو إنبي في إطار الجولة الـ20 من بطولة الدوري.

وحقق بيراميدز الفوز بهدف نظيف على حساب إنبي، سجله محمد حامد مدافع الفريق البترولي بالخطأ في مرماه.

وأضاف كرونسلاف في تصريحات تليفزيونية عقب المباراة: "سعيد للغاية بالفوز الصعب الدي تحقق على حساب انبي".

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وأثنى على فريق إنبي: "فريق قوي، ويلعب كرة قدم مميزة، والفوز عليه كان مهما لتحقيق الانتصار الرابع تواليا والابتعاد بصدارة الدوري."

وأوضح كرونسلاف: "الفريق قدم مباراة غاية في القوة وكان الأفضل في كل شيء والأكثر خطورة واستحق الفوز وأضاع العديد من الفرص التي كان بالإمكان تسجيلها والخروج بنتيجة أكبر".

كما عبر عن سعادته باللاعبين البدلاء: "سعيد برد الفعل الرائع من جانب اللاعبين وخاصة البدلاء بعد الدفع بهم في توقيت صعب وظهورهم بشكل ممتاز للغاية وتعويض الإصابات التي تعرض لها الفريق مؤخرا وخاصة أحمد سامي وعلي جبر وزلاكة وإسلام عيسى، وكذلك الغيابات المؤثرة في صفوف الفريق بسبب الإيقاف رمضان صبحي وفخري لاكاي وكريم حافظ".

واختتم مدرب بيراميدز: "لا أفكر كثيرا في أمر صدارة الدوري وألعب كل مباراة بهدف الفوز لأن المشوار ما يزال طويلا ونصف البطولة لم يلعب بعد.".

ابتعد بيراميدز بصدارة الدوري المصري، بعدما رفع رصيده إلى 38 نقطة من 17 مباراة، مبتعدا عن أقرب منافسيه المصري بـ34 نقطة، مع أفضلية خوض بيراميدز لمباراتين أقل.

وتوقف رصيد إنبي عند النقطة 29، في المركز الرابع من 19 مباراة.

وافتقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثلاثي رمضان صبحي، وكريم حافظ، وفخري لاكاي عن المباراة بسبب الإيقاف، حيث حصل الأول على طرد مباشر فيما حصل الثنائي الآخر على بطاقة صفراء ثالثة خلال لقاء البنك الأهلي الأخير.

كما افتقد الفريق لجهود ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة وهم محمود زلاكة والذي يعاني من مزق في عضلة السمانة ويتم تجيزه حاليا مع الجهاز الطبي، وعلي جبر الذي يعاني من آلام في منطقة الحوض منذ فترة ويتم تجهيزه ببرنامج تأهيلي مكثف، وإسلام عيسى الذي أصيب بخلع في الإصبع الأكبر بالقدم اليسرى، وحصل على راحة لحين التعافي وبدء برنامج التأهيل.

بيراميدز كرونسلاف يورتشيتش إنبي الدوري المصري
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