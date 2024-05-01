مؤتمر كولر: هذا درس لابد أن نتعلم منه.. وسعيد بعودة المصابين السبعة

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 21:52

كتب : FilGoal

الأهلي - الإسماعيلي - مارسيل كولر

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي وجود درس لابد أن يتعلم منه اللاعبين بعد الفوز على الإسماعيلي.

وانتصر الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "بدأنا اللقاء جيدا وضغطنا بشراسة وكان من الممكن أن نتقدم بهدفين أو 3 في الشوط الأول".

أخبار متعلقة:
10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد البنك الأهلي شوبير يُحبط مفاجأة الدراويش.. ثنائية تاو وإمام تقود الأهلي للفوز على الإسماعيلي ضد الإسماعيلي.. إمام عاشور يسجل لأول مرة مع الأهلي في الدوري تشكيل الأهلي - إمام عاشور ومروان عطية أساسيان أمام الإسماعيلي

وأَضاف "المنافس استطاع خلق فرصة واحدة في الشوط الأول تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة".

وأردف "لم نبدأ الدقائق الأولى من الشوط الثاني بتركيز، اللاعبون استسهلوا المباراة وعندما دخلنا في الأجواء مجددا سجلنا هدفا رائعا وتحكمنا في اللقاء".

وواصل "المنافس عاد للمباراة من خلال ركلة الجزاء، وتسببنا في حدوث مواقف بدون داع أحدثت مشاكل وصعبت اللقاء على أنفسنا بدون داع".

وتابع "كان لابد أن نتحكم في اللقاء وهذا درس لابد أن نتعلم منه".

واستدرك "سعيد بعودة المصابين السبعة، ومررنا بصعوبات الفترة الماضية وحاولنا الخروج بأكبر كم من الاستفادة في المباريات السابقة".

وأكمل "المنافسة زادت بعودة المصابين وبالتأكيد يحتاجون للوقت لأنهم عائدون غياب لفترة طويلة".

وعن إصابة محمد هاني قال: "خرج بسبب مشكلة في الكاحل، ولم أتحدث معه بعد".

وخرج هاني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء متأثرا بالإصابة وعاد لأرض الملعب مجددا قبل صافرة النهاية.

وأتم "يتم تسليط الضوء على موديست بشكل سلبي، في بعض المباريات ينفذ ما يُطلب منه، وفي لقاء اليوم بعدما شارك كبديل قلص الإسماعيلي الفارق وكان هناك تسرع، ولم يحصل على فرصة للظهور بشكل جيد".

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري بعد خسارة المباراة السابقة ضد الزمالك، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الـ11 من 12 مباراة.

ويتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الـ13 من 20 مباراة.

ثنائية فوز الأهلي سجلها كل من بيرسي تاو وإمام عاشور، وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء.

وشهدت المواجهة تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي الذي تصدى لـ4 فرص حقيقية للإسماعيلي وحصل في النهاية على جائزة رجل المباراة.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز على الأهلي منذ 13 عاما، بالتحديد من 21 نوفمبر 2010.

وخلال هذه الفترة لعب الفريقين 23 مباراة حقق خلالها الأهلي 15 فوزا و8 مباريات انتهت بالتعادل.

مارسيل كولر مؤتمر كولر الدوري المصري الأهلي الإسماعيلي
نرشح لكم
مدرب بيراميدز: لا أفكر في صدارة الدوري.. وسعيد برد فعل البدلاء طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر 10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد البنك الأهلي شوبير يُحبط مفاجأة الدراويش.. ثنائية تاو وإمام تقود الأهلي للفوز على الإسماعيلي بيراميدز يبتعد بصدارة الدوري بـ "هدف عكسي" أمام إنبي قائمة الزمالك - غياب سيف الجزيري ضد البنك الأهلي ضد الإسماعيلي.. إمام عاشور يسجل لأول مرة مع الأهلي في الدوري خصمه المفضل.. تاو يسجل سادس أهدافه ضد الإسماعيلي
أخر الأخبار
كرة يد - هانسن يتفوق على الدرع وخالد.. فيزبريم يودع أوروبا من المربع الذهبي 53 ثاتيه | كرة يد
كرة طائرة - تأهل سيدات الأهلي والزمالك لنصف نهائي بطولة إفريقيا 14 دقيقة | رياضة نسائية
مباشر أبطال أوروبا - دورتموند (0)-(0) باريس سان جيرمان.. التسديدة الأولى 27 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مدرب بيراميدز: لا أفكر في صدارة الدوري.. وسعيد برد فعل البدلاء 28 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر كولر: هذا درس لابد أن نتعلم منه.. وسعيد بعودة المصابين السبعة 35 دقيقة | الدوري المصري
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر 36 دقيقة | الدوري المصري
10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد البنك الأهلي 58 دقيقة | الدوري المصري
عودة الدوكالي.. بارما يتأهل إلى الدوري الإيطالي بعد 3 سنوات من الغياب ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "سوف تشتعل النيران".. أول تعليق من صلاح على أزمته مع كلوب 2 انتهت كرة يد - الزمالك (25)-(30) الترجي.. نهائي كأس الكؤوس 3 بين الأهلي والترجي.. تعرف على موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا ذهابا وإيابا وترتيب المباراتين 4 انسحاب اتحاد العاصمة.. وتأهل نهضة لمواجهة الزمالك في نهائي الكونفدرالية