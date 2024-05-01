مؤتمر كولر: هذا درس لابد أن نتعلم منه.. وسعيد بعودة المصابين السبعة

أوضح مارسيل كولر المدير الفني لـ الأهلي وجود درس لابد أن يتعلم منه اللاعبين بعد الفوز على الإسماعيلي.

وانتصر الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 2-1 في الجولة 20 من الدوري المصري.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي: "بدأنا اللقاء جيدا وضغطنا بشراسة وكان من الممكن أن نتقدم بهدفين أو 3 في الشوط الأول".

وأَضاف "المنافس استطاع خلق فرصة واحدة في الشوط الأول تصدى لها مصطفى شوبير ببراعة".

وأردف "لم نبدأ الدقائق الأولى من الشوط الثاني بتركيز، اللاعبون استسهلوا المباراة وعندما دخلنا في الأجواء مجددا سجلنا هدفا رائعا وتحكمنا في اللقاء".

وواصل "المنافس عاد للمباراة من خلال ركلة الجزاء، وتسببنا في حدوث مواقف بدون داع أحدثت مشاكل وصعبت اللقاء على أنفسنا بدون داع".

وتابع "كان لابد أن نتحكم في اللقاء وهذا درس لابد أن نتعلم منه".

واستدرك "سعيد بعودة المصابين السبعة، ومررنا بصعوبات الفترة الماضية وحاولنا الخروج بأكبر كم من الاستفادة في المباريات السابقة".

وأكمل "المنافسة زادت بعودة المصابين وبالتأكيد يحتاجون للوقت لأنهم عائدون غياب لفترة طويلة".

وعن إصابة محمد هاني قال: "خرج بسبب مشكلة في الكاحل، ولم أتحدث معه بعد".

وخرج هاني في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء متأثرا بالإصابة وعاد لأرض الملعب مجددا قبل صافرة النهاية.

وأتم "يتم تسليط الضوء على موديست بشكل سلبي، في بعض المباريات ينفذ ما يُطلب منه، وفي لقاء اليوم بعدما شارك كبديل قلص الإسماعيلي الفارق وكان هناك تسرع، ولم يحصل على فرصة للظهور بشكل جيد".

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري بعد خسارة المباراة السابقة ضد الزمالك، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الـ11 من 12 مباراة.

ويتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الـ13 من 20 مباراة.

ثنائية فوز الأهلي سجلها كل من بيرسي تاو وإمام عاشور، وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء.

وشهدت المواجهة تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي الذي تصدى لـ4 فرص حقيقية للإسماعيلي وحصل في النهاية على جائزة رجل المباراة.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز على الأهلي منذ 13 عاما، بالتحديد من 21 نوفمبر 2010.

وخلال هذه الفترة لعب الفريقين 23 مباراة حقق خلالها الأهلي 15 فوزا و8 مباريات انتهت بالتعادل.