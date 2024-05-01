طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة عبد القادر

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 21:51

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي - أحمد عبد القادر

أعلن أحمد جاب الله، طبيب الأهلي، تفاصيل إصابة أحمد عبد القادر جناح الفريق خلال مواجهة الإسماعيلي، التي أقيمت على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الأسبوع العشرين.

وتعرض أحمد عبد القادر للإصابة في الدقيقة 19 من انطلاقة المباراة ليخرج ويحل حسين الشحات بدلا منه.

وقال جاب الله، في تصريحات لموقع الأهلي الرسمي، إن أحمد عبد القادر تعرض لآلام بسيطة في العضلة الخلفية.

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وأوضح طبيب الفريق، أن عبد القادر سيخضع لفحص طبي يوم الخميس، لتحديد حجم الإصابة.

وحقق الأهلي الفوز على حساب الإسماعيلي بهدفين لهدف، أحرزهما بيرسي تاو، وإمام عاشور، فيما سجل هدف الدراويش عبد الرحمن مجدي من ضربة جزاء.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الـ11 من 12 مباراة، فيما تجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الـ13 من 20 مباراة.

أحمد عبد القادر الدوري الأهلي الإسماعيلي
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