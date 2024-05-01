10 لاعبين.. في الجول يكشف أسباب غيابات الزمالك ضد البنك الأهلي

وصلت غيابات الزمالك لـ 10 لاعبين أمام البنك الأهلي قبل لقاء الفريقين في الجولة 20 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي غدا الخميس في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ويكشف FilGoal.com غيابات الزمالك ضد البنك الأهلي

محمد صبحي: الإصابة مزق في العضلة الضامة

إبراهيما نداي: الإصابة في العضلة الضامة

محمود عبد الرازق "شيكابالا": الإصابة في العضلة الأمامية

محمود علاء : وجهة نظر فنية

سيف فاروق جعفر: وجهة نظر فنية

ترافيس موتيابا: وجهة نظر فنية

سيد عبدالله: وجهة نظر فنية

سيف الدين الجزيري: الإيقاف لحصوله على 3 إنذارات

يوسف إبراهيم "أوباما": عدم الجاهزية الفنية بعدما شارك في مران واحد في الفريق بشكل كامل بعد تعافيه من الإصابة في الفك

محمد أشرف "روقا": عدم الجاهزية الفنية بعد حصوله على فترة راحة سلبية عقب زواجه.

وتضم قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.