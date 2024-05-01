عودة الدوكالي.. بارما يتأهل إلى الدوري الإيطالي بعد 3 سنوات من الغياب

عاد بارما مجددا لأضواء الدوري الإيطالي لموسم 2024-25 قبل جولتين على نهاية الموسم في الدرجة الثانية الإيطالية.

وتعادل بارما مع باري في الجولة 36 قبل جولتين على النهاية ما كفل تأهله الرسمي، حيث يبتعد عن فينيتسيا صاحب المركز الثالث بفارق 7 نقاط.

ويتأهل أول وثاني الدرجة الثانية مباشرة إلى الدوري الإيطالي، فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث وحتى الثامن على بطاقة التأهل الأخيرة عبر الملحق.

وسيعود بارما والمُلقب بـ "الدوكالي" أي رجال الدوقية للدوري الإيطالي مجددا بعد غياب دام 3 مواسم هبط فيها الفريق للدرجة الثانية.

وسيخوض بارما على ملعبه إنيو تارديني الموسم المقبل عامه الـ 28 وسط كبار القوم في إيطاليا.

ويمتلك الجيابلو تاريخا مميزا في تسعينيات القرن الماضي، حيث توج بلقب الكأس 3 مرات وكأس السوبر مرة واحدة.

وأوروبيا حصد لقب كأس الاتحاد الأوروبي مرتين، وكأس الكؤوس الأوروبية مرة وكأس السوبر الأوروبي مرة وحيدة.

وسجل الفرنسي إنجي يوان بوني هدف تقدم بارما في الدقيقة 50، وسجل فاليرو دي تشيزاري هدف التعادل لبارما في الدقيقة 68.

وتصدر الروماني دينيس مان ترتيب هدافي بارما الموسم الجاري برصيد 11 هدفا.

ويليه البولندي أدريان بينديكزاك برصيد 10 أهداف في المركز الثاني بترتيب هدافي الفريق.

ويأتي تأهل بارما بعد موسم واحد من اعتزال المخضرم جانلويجي بوفون حارس وقائد الفريق الذي ارتدى قمصانه طيلة الموسمين الماضيين.

وتوقف مشوار بارما في التأهل للدوري الإيطالي الموسمين الماضيين حيث أنهى موسم 2021-22 في المركز الـ 12 والموسم الماضي خسر في نصف نهائي الملحق ضد كالياري.