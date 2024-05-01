تشكيل أبطال أوروبا - دورتموند وباريس يبدآن بنفس تشكيل "الرباعية"

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 21:11

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

يستضيف بوروسيا دورتموند الألماني، فريق باريس سان جيرمان، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والمقررة على ملعب سيجنال إيدونا بارك.

وتأهل دورتموند إلى نصف النهائي بالخسارة ذهابا أمام أتليتكو مدريد الإسباني بهدفين لهدف، قبل الفوز إيابا في ملعبه برباعية مقابل هدفين.

كما تأهل باريس سان جيرمان رغم خسارته ذهابا على ملعبه 3-2 أمام برشلونة، إلا أنه نجح في الفوز بمباراة العودة 4-1.

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ويلعب الفريقان بنفس تشكيل مواجهتي إياب الدور ربع النهائي، حيث حقق الفريقان الفوز برباعية أمام أتليتكو مدريد وبرشلونة.

ويبدأ إدين تيرزيك المدير الفني لدورتموند، بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: جريجور كوبل

الدفاع: جوليان رايرسون - ماتس هاميلز - نيكو شلوتربيك - إيان ماتسن

الوسط: إيمري تشان - مارسيل سابيتزر

وسط الهجوم: جادون سانشو - جوليان براندت - كريم أديمي

الهجوم: نيكولا فولكروج

أما لويس إنريكي المدير الفني لباريس سان جيرمان، فأعلن تشكيل بطل الدوري الفرنسي، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

الدفاع: أشرف حكيمي - ماركينيوس - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديش

الوسط: فيتينا - فابيان رويز - زائير إيمري

الهجوم: عثمان ديمبلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا

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