شوبير يُحبط مفاجأة الدراويش.. ثنائية تاو وإمام تقود الأهلي للفوز على الإسماعيلي

تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي وقاد فريقه للفوز على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 20 من الدوري المصري والتي أقيمت في ملعب برج العرب.

واستعاد الأهلي الانتصارات في الدوري بعد خسارة المباراة السابقة ضد الزمالك، ليرفع رصيده إلى النقطة 24 في المركز الـ11 من 12 مباراة.

ويتجمد رصيد الإسماعيلي عند النقطة 19 في المركز الـ13 من 20 مباراة.

ثنائية فوز الأهلي سجلها كل من بيرسي تاو وإمام عاشور، وجاء هدف الإسماعيلي عن طريق عبد الرحمن مجدي من ركلة جزاء.

وشهدت المواجهة تألق مصطفى شوبير حارس الأهلي الذي تصدى لـ4 فرص حقيقية للإسماعيلي وحصل في النهاية على جائزة رجل المباراة.

ولم يحقق الإسماعيلي أي فوز على الأهلي منذ 13 عاما، بالتحديد من 21 نوفمبر 2010.

وخلال هذه الفترة لعب الفريقين 23 مباراة حقق خلالها الأهلي 15 فوزا و8 مباريات انتهت بالتعادل.

وصف المباراة

جاءت بداية المباراة متوسطة من الفريقين مع محاولات حمراء ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى الإسماعيلي.

وتعرض أحمد عبد القادر لاعب الأهلي للإصابة بعدما سقط دون تدخل من أحد، ليغادر الملعب في الدقيقة 23 ويشارك بدلا منه حسين الشحات لأول مرة منذ إصابته أمام سيمبا التنزاني في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا.

وكانت أول فرصة للأهلي بتسديدة قوية من علي معلول بعد ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء مرت جوار القائم.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 33 عن طريق بيرسي تاو.

وسجل بيرسي تاو الهدف بتسديدة من خارج منطقة الجزاء اصطدمت بقدم عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي وغيرت مسارها إلى الشباك الصفراء.

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النيران الصديقة تكافئ بيرسي تاو🤝.. وتمنح الأهلي هدف التقدم على الدراويش🔥 pic.twitter.com/EENpYkKW1w — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 1, 2024

بعد الهدف اندفع الإسماعيلي للهجوم وحصل على ركلة حرة مباشرة من أمام منطقة الجزاء سددها عبد الرحمن مجدي بقوة لكن مصطفى شوبير حارس الأهلي تصدى لها ببراعة.

ومرة أخرى انفرد عبد الرحمن مجدي بمرمى الأهلي وسدد كرة أرضية أنقذها مصطفى شوبير مجددا.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدف دون رد.

في الشوط الثاني حاول الإسماعيلي التسجيل ووصلت الكرة إلى عبد الرحمن مجدي أمام المرمى ليسدد ويتصدى له شوبير مرة أخرى.

لكن الأهلي أضاف الهدف الثاني في الدقيقة 58 عن طريق إمام عاشور بعد تمريرة من علي معلول وضعته في مواجهة المرمى ليراوغ محمد عمار مدافع الإسماعيلي ويسدد بالقدم اليسرى في الشباك.

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أسيست حكاية وفينيش تتكتب فيه رواية 🎶

من علي معلول لإمام عاشور 🔥.. الثاني للأهلي في مرمى الدراويش pic.twitter.com/ibpQc9zLqm — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 1, 2024

وأهدر بيرسي تاو وحسين الشحات فرصة إضافة الهدف الثالث بعدما توغل الجنوب إفريقي داخل منطقة الجزاء ومر من الدفاع لتصل الكرة إلى الشحات الذي سددها مباشرة في أقدام الدفاع.

وشارك الثنائي رضا سليم وأنتوني موديست بدلا من بيرسي تاو ووسام أبو علي في الدقيقة 68.

وحصل الإسماعيلي على ركلة جزاء في الدقيقة 73 بعد عرقلة نادر فرج من قبل رامي ربيعة.

وتقدم عبد الرحمن مجدي لتسديد الركلة وسجل منها هدف الإسماعيلي الأول في الدقيقة 75.

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بداية ريمونتادا الدراويش؟💣



عبد الرحمن مجدي يسجل الأول للإسماعيلي من ركلة جزاء🔥 pic.twitter.com/uwf1aPEALh — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 1, 2024

ثم دفع كولر بالثنائي أحمد نبيل "كوكا" وعمرو السولية بدلا من إمام عاشور وأكرم توفيق.

وتلقى محمد ناصر لاعب الإسماعيلي البطاقة الحمراء في الدقيقة 89 بعد الاعتراض على الحكم لحصوله على إنذار بعد تدخل مع موديست.

وأنقذ مصطفى شوبير فرصة التعادل في الدقيقة 92 بعد انفراد من نادر فرج الذي سدد كرة أرضية ناحية اليمين، وأبعدها حارس الأهلي ببراعة.

وغادر محمد هاني الملعب في الوقت بدل الضائع بعد تعرضه للإصابة ولم يكمل المباراة.

لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بهدفين مقابل هدف.

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