بيراميدز يبتعد بصدارة الدوري بـ "هدف عكسي" أمام إنبي

ابتعد بيراميدز بصدارة الدوري المصري، بعد الفوز على حساب مضيفه إنبي بهدف نظيف، في إطار الجولة الـ20 من مسابقة الدوري، على ملعب بتروسبورت.

جاء هدف بيراميدز، عن طريق محمد حامد مدافع إنبي بالخطأ في مرماه.

الهدف جاء في الدقيقة 63، بعد كرة عرضية من محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز، حاول محمد حامد مدافع إنبي إبعادها ليسجلها بالخطأ في شباكه.

وبتلك النتيجة رفع بيراميدز رصيده إلى 38 نقطة من 17 مباراة، مبتعدا عن أقرب منافسيه المصري بـ34 نقطة، مع أفضلية خوض بيراميدز لمباراتين أقل.

وتوقف رصيد إنبي عند النقطة 29، في المركز الرابع من 19 مباراة.

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نجح إنبي في تشكيل خطورة أكبر على مرمى بيراميدز خلال أحداث الشوط الأول.

سدد مصطفى شكشك في الدقيقة 29، مرت بجوار القائم، قبل أن يواصل الفريق البترولي تهديد مرمى بيراميدز في الدقيقة 31 من رمية تماس جانبية لُعبت طويلة داخل منطقة الجزاء لعبها نادر حواش مباشرة قبل نزولها للأرض ولكن مرت بجوار القائم الأبيض لبيراميدز بقليل.

وسدد علي فوزي ضربة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 36 مرت أعلى العارضة بقليل.

وسدد رضا بوبو الكرة الوحيدة الخطيرة لبيراميدز في الشوط الأول في الدقيقة 43، تصدى لها حارس إنبي.

وفي الشوط الثاني، جاءت أخطر كرة في المباراة لإنبي، بعد فشل أحمد الشناوي في التعامل مع كرة عرضية في الدقيقة 57، لتسقط لعلي فوزي بالقرب من منطقة الـ6 ياردات، ليسدد الكرة في المرمى الخالي، ولكن محمد حمدي أنقذ الكرة برأسه على خط المرمى ليحافظ على شباك فريقه نظيفة.

بعدها بـ6 دقائق، واصل محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز تألقه، ولعب كرة عرضية قوية، اصطدمت باللاعب محمد حامد مدافع إنبي لتسكن شباكه بالخطأ.

حاول إنبي إجراء تبديلات هجومية خلال الدقائق الأخيرة بالدفع برفيق كابو، وأحمد جمال، ومحمد النحاس، وخروج أحمد العجوز، ومحمد حامد، أحمد نادر حواش، ولكن دون جدوى.

فيما دفع مدرب بيراميدز بإبراهيم عادل الذي شكّل خطورة كبيرة على مرمى إنبي، وكاد أن يسجل في أكثر من مناسبة أبرزهم في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع ولكن الكرة اصطدمت بالعارضة، لتنتهي المباراة بفوز بيراميدز بهدف نظيف.