قائمة الزمالك - غياب سيف الجزيري ضد البنك الأهلي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 20:54

كتب : إبراهيم رمضان

الأهلي - الزمالك - سيف الدين الجزيري

يغيب سيف الدين الجزيري عن قائمة الزمالك لمواجهة البنك الأهلي لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

ويلتقي الزمالك مع البنك الأهلي غدا الخميس في السابعة مساءً باستاد القاهرة الدولي.

ولا يتواجد التونسي في القائمة بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

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ويتواصل غياب محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومحمود علاء ومحمد صبحي بسبب الإصابة.

وتضم قائمة الزمالك:

حراسة المرمى: محمد عواد - معاذ علاء الدين – عبد الرحمن نفاد.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال - محمد عاطف - مهاب ياسر – عبد الله السعيد – ناصر ماهر - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: ناصر منسي - سامسون أكينيولا

ويحتل الزمالك المركز الثاني عشر برصيد 21 نقطة من 13 مباراة.

فيما يحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 18 نقطة من 19 مباراة.

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