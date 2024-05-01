كأس قطر - حمدي فتحي يقود الوكرة للنهائي بالفوز على السد بركلات الترجيح

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 20:48

كتب : FilGoal

حمدي فتحي - الوكرة

ساهم حمدي فتحي فريقه الوكرة في الوصول لنهائي كأس قطر على حساب السد بالفوز بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

وتأهل الوكرة لأول مرة لنهائي كأس قطر منذ 1999 عندما حقق لقبه الوحيد بالمسابقة.

وسيكون ذلك ثالث نهائي للوكرة في كأس قطر بعد نسختي 1996 و1999.

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وينتظر زملاء حمدي فتحي الفريق الفائز من ثاني مبارياتي نصف النهائي بين الريان والغرافة.

وشارك حمدي فتحي في اللقاء أساسيا وحتى النهاية.

وتقدم السد بهدف مبكر من أكرم عفيف بعدما حوّل عرضية باولو أوتافيو في الشباك في الدقيقة 12.

وأضاف الإكوادوري جونزالو بلاتا الهدف الثاني في الدقيقة 27.

وقلص أيوب العسال الفارق في الدقيقة 73 لزملاء الدولي المصري.

وأدرك الأنجولي جيلسون دالا التعادل بتصويبة قوية من خارج منطقة سكنت أقصى الزاوية في الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع.

وفي ركلات الترجيح حسم التعادل بنتيجة 4-4 نتيجة الركلات الخمسة الأولى، حيث سجل حمدي ركلته الرابعة بنجاح.

وأهدر محمد وعد ركلته السادسة لصالح السد وسجل عمر علي الركلة الأخيرة للوكرة قائدا الفريق للتأهل للنهائي.

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