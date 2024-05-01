ضد الإسماعيلي.. إمام عاشور يسجل لأول مرة مع الأهلي في الدوري

سجل إمام عاشور أول أهدافه مع الأهلي في الدوري المصري.

وهز عاشور مرمى الإسماعيلي في الجولة 20 من الدوري المصري بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وتعد تلك البطولة الثالثة التي يسجل فيها إمام بقميص الأهلي منذ انضمامه مطلع الموسم الجاري.

وسجل إمام لأول مرة مع الأهلي ضد اتحاد جدة في كأس العالم للأندية 2023.

كما سجل في نهائي كأس مصر الموسم الماضي ضد الزمالك.

ولم يسجل عاشور في دوري أبطال إفريقيا والسوبر المصري والإفريقي والدوري الإفريقي.

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أسيست حكاية وفينيش تتكتب فيه رواية 🎶

من علي معلول لإمام عاشور 🔥.. الثاني للأهلي في مرمى الدراويش pic.twitter.com/ibpQc9zLqm — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 1, 2024

وشارك عاشور الموسم الجاري في 25 مباراة بقميص الأهلي سجل خلالها هدفين وصنع 8.

ووصل عاشور لـ 18 هدف في الدوري المصري بواقع 4 أهداف مع حرس الحدود و13 هدفا مع الزمالك وهدف بقميص الأهلي.

ومرر علي معلول التمريرة الحاسمة لعاشور ورفع رصيده 83 تمريرة حاسمة مع الأهلي في جميع المسابقات.

ويتقدم الأهلي بثنائية ضد الإسماعيلي في لقاء يقام على استاد برج العرب.