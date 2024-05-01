خصمه المفضل.. تاو يسجل سادس أهدافه ضد الإسماعيلي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 19:47

كتب : إسلام أحمد

الأهلي - الإسماعيلي - بيرسي تاو

أصبحت شباك الإسماعيلي هي المفضلة في مسيرة بيرسي تاو لاعب الأهلي بعدما سجل هدف التقدم في لقاء الفريقين.

وتقدم الأهلي بهدف الجنوب إفريقي في الدقيقة 33 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء ارتطمت بقدم عبد الكريم مصطفى وسكنت شباك الدراويش.

ورفع بيرسي تاو رصيده من الأهداف ضد الإسماعيلي إلى 6 في 4 مباريات.

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وأصبح الإسماعيلي أكثر فريق سجل ضده أهدافا في مسيرته مع جميع الفرق، متفوقا على فريق فري ستيت الجنوب إفريقي الذي سجل ضده 5 أهداف في 4 مباريات.

وشارك تاو ضد الإسماعيلي في 4 مباريات سابقة سجل خلالها 6 أهداف، والرقم مرشح للزيادة.

موسم 2021-22: هدفان في الجولة الأولى

موسم 2022-23: هدف في الجولة 18

موسم 2023-24: هدفان في الجولة الثالثة

موسم 2023-24: هدف في الجولة 20

كما وصل الجنوب إفريقي لهدفه الـ 25 في المباراة رقم 102 مع الأهلي بجميع المسابقات.

ورفع بيرسي تاو رصيده لـ 5 أهداف في 6 مباريات الموسم الجاري في الدوري ويتصدر ترتيب هدافي الأهلي.

وعادل تاو أفضل مواسمه تهديفيا مع الأهلي في الدوري، حيث سجل في موسم 2021-22 5 أهداف في 20 مباراة.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري بيرسي تاو
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