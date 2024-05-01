سبورت إيطاليا: بيولي مرشح لتدريب بولونيا خلفا لـ موتا

يبدو أن ميلان وبولونيا سيتبادلان مدربيهما في الصيف المقبل حسبما كشفت شبكة "سبورت إيطاليا".

وأصبح متوقعا وفقا للتقارير الإيطالية أن يترك ستيفانو بيولي منصب المدير الفني لـ ميلان في الصيف.

فيما ارتبط اسم تياجو موتا بتدريب ميلان ويوفنتوس عقب موسم أكثر من رائع يقدمه مع بولونيا في الدوري الإيطالي إذ يقترب من التأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأشار تقرير الشبكة الإيطالية إلى أن بولونيا مهتم بالتعاقد مع بيولي إذا رحل موتا عن تدريب الفريق.

وينتهي تعاقد موتا مع بولونيا بنهاية الموسم الجاري ويسعى النادي للإبقاء عليه لموسم آخر.

وسبق أن درّب بيولي فريق بولونيا في الفترة من 2011 وحتى 2014 وفاز في 32 مباراة من 97 في جميع المسابقات آنذاك.

وربطت التقارير الإيطالية أسماء جولين لوبيتيجي وأنطونيو كونتي وروبرتو دي زيربي ومارك فان بوميل بالإضافة لموتا، بقيادة الفريق بدءا من الموسم المقبل.

ويحتل ميلان المركز الثاني برصيد 70 نقطة في ترتيب الدوري الإيطالي، ويأتي بولونيا في المركز الرابع برصيد 63 نقطة.

وقاد موتا فريق بولونيا في 72 مباراة حتى الآن فاز في 34 وتعادل في 21 وخسر 17 بجميع المسابقات منذ توليه مهمة تدريب الفريق الموسم الماضي.