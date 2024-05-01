كرة طائرة - رضا هيكل يعلن فسخ تعاقده مع الزمالك بالتراضي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 19:06

كتب : FilGoal

رضا هيكل

أعلن رضا هيكل لاعب الزمالك لـ الكرة الطائرة فسخ تعاقده بالتراضي مع النادي لظروف أسرية.

وانضم رضا لصفوف الزمالك في 2022 وساهم بالتتويج بالثنائية المحلية في أول مواسمه.

وكتب رضا هيكل عبر حسابه على "فيسبوك":

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"بناءً على طلب رحيلي واصراري لظروف أسرية خاصة وتفهم المجلس لموقفي تم فسخ العقد بالتراضي بناء على رغبتي الخاصة نظرا لظروف أسرية دون تدخل أي طرف أو ضغط من أي شخص داخل النادي وتم الاتفاق على عدم لعبي لأي نادي داخل مصر إلا بيتي نادي الزمالك.

وأطالب جماهير الزمالك الوفية والعظيمة في كل مكان بدعم مجلس الإدارة الذي يعمل لحل أزمات كبيرة وإرث لا يتحمل مسؤوليته من أجل رفع اسم نادينا بشكل عام وفريق الطائرة بشكل خاص.

أشكر الجميع على الدعم والمساندة طوال الفترة الماضية واطالبهم بالاستمرار في دعم ومساندة الفريق".

وسبق أن جدد اللاعب البالغ 33 عاما عقده مع الزمالك في 2022 لمدة 3 مواسم تنتهي في 2025.

وتوج هيكل مع الزمالك في فترته الأخيرة بـ 4 ألقاب محلية بواقع 2 دوري و2 كأس مصر.

الزمالك كرة طائرة رضا هيكل
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