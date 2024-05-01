انتهت الدوري المصري - إنبي (0)-(1) بيراميدز

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي وبيراميدز في إطار الجولة الـ20 من مسابقة الدوري، على ملعب بتروسبورت.

لمتابعة المباراة إضغط هنا

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، فيما يحل إنبي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

----------------------------------

نهاية المباراة بفوز بيراميدز بهدف نظيف.

ق 93.. مرور رائع من إبراهيم عادل قبل أن يضع الكرة "لوب" من أعلى حارس إنبي إلا أن العارضة تصدت لها.

ق 88.. تسديدة قوية من محمود عبد العاطي تصدى لها حارس إنبي لتتحول لركنية.

ق 87.. تبديلان لبيراميدز بنزول محمود عبد العاطي ومروان حمدي بدلا من فيتسون ماييلي وبلاتي توريه.

ق 75.. تبديل لبيراميدز بنزول أحمد توفيق بدلا من محمد الشيبي.. حصل الشيبي على بطاقة صفراء لتباطئه في الخروج من الملعب

ق 69..3 تبديلات لإنبي بنزول رفيق كابو، وأحمد جمال، ومحمد النحاس، وخروج أحمد العجوز، ومحمد حامد، أحمد نادر حواش

ق 63.. جووووول هدف عكسي لصالح بيراميدز.. كرة عرضية أرضية قوية من محمد حمدي ظهير أيسر بيراميدز حاول محمد حامد مدافع إنبي إبعادها ليسجلها بالخطأ في شباكه.

"بالنيران الصديقة" .. محمد حامد يسجل الهدف الأول لـ بيراميدز في مرمي إنبي بالخطأ في مرماه pic.twitter.com/BKwhPoox3A — OnTime Sports (@ONTimeSports) May 1, 2024

ق 58.. تبديل أول لبيراميدز بنزول إبراهيم عادل بدلا من محمد رضا بوبو.

ق 57.. أخطر كرة في المباراة.. كرة عرضية أخطأ أحمد الشناوي في إبعادها لتصل لعلي فوزي الذي سدد الكرة في المرمى الخالي، ولكن محمد حمدي أنقذ الكرة برأسه على خط المرمى ليحافظ على شباك فريقه نظيفة

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي دون أهداف

ق 43 .. تسديدة قوية من رضا بوبو من خارج منطقة الجزاء تصدى لها حارس إنبي.

ق 37.. بطاقة صفراء لاحمد نادر حواش مهاجم إنبي بعد تدخل قوي ضد أسامة جلال

ق 36.. ضربة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء لصالح إنبي سددها علي فوزي خطيرة مرت أعلى العارضة بقليل.

ق 31.. إنبي يواصل تهديد مرمى بيراميدز.. رمية تماس جانبية لُعبت طويلة داخل منطقة الجزاء لعبها نادر حواش مباشرة قبل نزولها للأرض ولكن مرت بجوار القائم الأبيض لبيراميدز بقليل.

ق 29.. تسديدة قوية من مصطفى شكشك بطريقة رائعة مرت بجوار القائم

ق 4.. تسديدة قوية من مصطفى فتحي من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى

انطلاق المباراة