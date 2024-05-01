الطريق للدوري الممتاز - اتحاد الكرة يحدد ملعب مباراة ديروط والترسانة

قرر اتحاد الكرة إقامة مباراة ديروط مع الترسانة على ستاد خالد بشارة بالجونة يوم 13 مايو.

كما يستضيف ستاد بتروسبورت مباراة المنصورة مع سبورتنج يوم 11 مايو، ومباراة منتخب السويس مع كهرباء الإسماعيلية يوم 12 مايو.

وفي حالة انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح مباشرة لتحديد الفريق الفائز.

ويتأهل الفائز من كل مباراة فاصلة إلى الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز.

وتأهلت الفرق الستة بعد تصدرهم مجموعات دوري الدرجة الثانية، ليضمنوا التأهل إلى دوري المحترفين.

ويلعب الفائز من المواجهات الثلاثة مع ثالث دوري المحترفين في دورة رباعية لتحديد المتأهل الثالث إلى الدوري الممتاز.

وضمن فريق بتروجيت التأهل للدوري الممتاز بعد تصدر دوري المحترفين، فيما يتنافس غزل المحلة، وحرس الحدود على المركز الثاني، ومازال لافيينا ووادي دجلة لديهم الأمل في الإطاحة بحرس الحدود لخطف المركز الثالث للمشاركة في الدورة الرباعية.