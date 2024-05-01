أحمد أمين: المربع الذهبي هدف إنبي.. وأتمنى الفوز بهداف الدوري والانضمام للمنتخب
الأربعاء، 01 مايو 2024 - 18:28
كتب : FilGoal
شدد أحمد أمين مهاجم إنبي على أن فريقه يستهدف إنهاء الدوري الموسم الحالي في المربع الذهبي.
أحمد أمين قفة
النادي : إنبـي
ويستعد إنبي لمواجهة بيراميدز في الجولة 20 من الدوري المصري على استاد بتروسبورت.
وقال أحمد أمين قبل مباراة بيراميدز عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "هدفنا الموسم الحالي إنهاء الدوري في المربع الذهبي".
وأضاف "بشكل شخصي أستهدف أن أكون هداف الدوري هذا الموسم وأن أنضم لمنتخب مصر".
وأتم تصريحاته "أواصل التأهيل ويتبقى أمامي أسبوعين قبل العودة للمشاركة من جديد في المباريات".
ويغيب أحمد أمين عن الملاعب منذ مباراة الأهلي بسبب الإصابة.
وسجل أحمد أمين 4 أهداف في الدوري هذا الموسم.
ويحتل إنبي المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.
ويأتي بيراميدز في المركز الأول برصيد 35 نقطة من 16 مباراة.
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