التشكيل - ماييلي يقود هجوم بيراميدز .. وحمدي أساسيا مع إنبي

يستضيف إنبي فريق بيراميدز في إطار الجولة الـ20 من مسابقة الدوري، على ملعب بتروسبورت.

ويحتل بيراميدز صدارة الدوري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، فيما يحل إنبي في المركز الرابع برصيد 29 نقطة من 19 مباراة.

وأعلن سيد ياسين المدير الفني لإنبي تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة - محمد حامد - كالوشا

الوسط: مصطفى دويدار - أحمد العجوز - مودي تامر - علي فوزي

الهجوم: محمد حمدي - أحمد نادر حواش - مصطفى شكشك

وأعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز، تشكيل فريقه والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمود مرعي - أسامة جلال - محمد حمدي

الوسط: بلاتي توريه - وليد الكرتي - مهند لاشين - محمد رضا بوبو

الهجوم: مصطفى فتحي - فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - محمود صابر - يوسف أسامة - محمود دونجا - أحمد توفيق - إبراهيم عادل - دودو الجباس - مروان حمدي

ويفتقد فريق نادي بيراميدز لجهود الثلاثي رمضان صبحي، وكريم حافظ، وفخري لاكاي عن المباراة بسبب الإيقاف، فيما يغيب ثلاثة لاعبين آخرين بسبب الإصابة وهم محمود زلاكة، وعلي جبر، وإسلام عيسى.