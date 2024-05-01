تشكيل الإسماعيلي - الشيخ أساسي في الهجوم.. وباسم مرسي على الدكة أمام الأهلي

الأربعاء، 01 مايو 2024 - 17:59

كتب : FilGoal

أحمد الشيخ - الإسماعيلي

يقود أحمد الشيخ ونادر فرج هجوم الإسماعيلي في مواجعة الأهلي في لقاء لحساب الجولة 20 من الدوري المصري.

ويلتقي الفريقان على استاد برج العرب في السابعة مساءً.

ويظهر باسم مرسي على مقاعد بدلاء الدراويش بعدما عاد مؤخرا لتدريبات الفريق عقب قرار إيهاب جلال المدير الفني للفريق.

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ويبدأ عبد الكريم مصطفى في مركز الظهير الأيسر لتعويض غياب محمد دسوقي.

وجاء تشكيل الإسماعيلي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم

الدفاع: عبد الكريم مصطفى – محمد نصر – محمد عمار – حمدي النقاز

الوسط: عمر الساعي – محمد بيومي – محمد مخلوف – عبد الرحمن مجدي

الهجوم: أحمد الشيخ – نادر فرج

وعلى مقاعد البدلاء:

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: عصام صبحي – حمادة صلاح

الوسط: عماد حمدي – محمد حسن – محمد عبد السميع

الهجوم: باسم مرسي – مروان حمدي – إريك تراوري

ويحتل الدراويش المركز الثالث عشر برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.

فيما يحتل الأهلي المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة من 11 مباراة.

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