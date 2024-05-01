تشكيل الأهلي - إمام عاشور ومروان عطية أساسيان أمام الإسماعيلي

عاد إمام عاشور ومروان عطية ثنائي الأهلي للتشكيل الأساسي للفريق من جديد أمام الإسماعيلي.

ويلعب الأهلي ضد الإسماعيلي في الجولة 20 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام على استاد برج العرب في الإسكندرية.

ودفع مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بـ مروان عطية في التشكيل الأساسي بعد غيابه عن مباراتي مازيمبي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

كذلك يشارك إمام عاشور في التشكيل الأساسي بعد عودته كبديل أمام مازيمبي في المباراة الماضية.

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – محمد عبد المنعم – علي معلول

الوسط: أكرم توفيق – إمام عاشور – مروان عطية

الهجوم: بيرسي تاو – وسام أبو علي – أحمد عبد القادر

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:

محمود الزنفلي – عمر كمال – محمود متولي – رضا سليم – كهربا – عمرو السولية – حسين الشحات – أحمد نبيل "كوكا" – أنتوني موديست

ويحتل الأهلي المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 21 نقطة من 11 مباراة، ويأتي الإسماعيلي في المركز الـ13 برصيد 19 نقطة من 19 مباراة.